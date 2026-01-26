Рейтинг@Mail.ru
Глава Чехии напомнил Трампу о жертвах союзников в Афганистане
03:01 26.01.2026
Глава Чехии напомнил Трампу о жертвах союзников в Афганистане
Глава Чехии напомнил Трампу о жертвах союзников в Афганистане - РИА Новости, 26.01.2026
Глава Чехии напомнил Трампу о жертвах союзников в Афганистане
Глава Чехии Петр Павел напомнил президенту США Дональду Трампу о жертвах, принесенных в Афганистане государствами-членами НАТО, включая Чехию, в связи с его... РИА Новости, 26.01.2026
Глава Чехии напомнил Трампу о жертвах союзников в Афганистане

Глава Чехии Павел напомнил Трампу о жертвах союзников в Афганистане

Петр Павел - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Глава Чехии Петр Павел напомнил президенту США Дональду Трампу о жертвах, принесенных в Афганистане государствами-членами НАТО, включая Чехию, в связи с его словами о действиях союзников в этой стране.
В минувший четверг Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на то что направили туда войска.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Премьер Чехии раскритиковал слова Трампа о военных НАТО в Афганистане
Вчера, 20:02
"Я считаю важным напомнить о самоотверженности и жертвах, принесенных странами альянса во время конфликта в Афганистане. Чешская Республика участвовала в миссиях под руководством НАТО, и наши военнослужащие, дислоцированные там в количестве более 11 тысяч человек, неустанно выполняли задачи в сложных условиях в течение 19 лет. При этом 14 чешских военных погибли на территории Афганистана, десятки других получили ранения", - написал Павел в соцсети Х.
По словам президента Чехии, он твердо верит в ценность коллективной обороны и уважения между партнерами, которые разделяют обязательства, вытекающие из статьи 5 Североатлантического договора.
Высказывание Трампа вызвало глубокое возмущение у многих политиков западных стран. В частности, премьер Великобритании Кир Стармер назвал это оскорблением, а премьер Италии Джорджа Мелони – неприемлемым. Польский генерал Роман Полько в эфире телеканала TVP выразил мнение, что Трамп должен извиниться за свои слова о бесполезности союзников США по НАТО.
Карл-Теодор цу Гуттенберг - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Экс-министра обороны ФРГ возмутили слова Трампа о союзниках по НАТО
Вчера, 18:38
 
