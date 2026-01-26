Рейтинг@Mail.ru
Спикер парламента Чехии назвал провокацией флаг Украины в центре Праги - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/chekhiya-2070235866.html
Спикер парламента Чехии назвал провокацией флаг Украины в центре Праги
Спикер парламента Чехии назвал провокацией флаг Украины в центре Праги - РИА Новости, 26.01.2026
Спикер парламента Чехии назвал провокацией флаг Украины в центре Праги
"Ненужной провокацией" назвал в воскресенье размещение 30-метрового флага Украины на Карловом мосту в центре Праги спикер чешского парламента Томио Окамура. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T02:20:00+03:00
2026-01-26T02:20:00+03:00
в мире
украина
чехия
прага
томио окамура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053311492_0:5:3534:1993_1920x0_80_0_0_1b5e0de4571158a7b16a47fc44b7d94a.jpg
https://ria.ru/20260124/premer-2070111386.html
украина
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053311492_435:0:3099:1998_1920x0_80_0_0_622e883f3edab44e93f253de754c8b3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, чехия, прага, томио окамура
В мире, Украина, Чехия, Прага, Томио Окамура
Спикер парламента Чехии назвал провокацией флаг Украины в центре Праги

Окамура назвал "провокацией" 30-метровый флаг Украины в центре Праги

© AP Photo / Luca BrunoТомио Окамура
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Luca Bruno
Томио Окамура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. "Ненужной провокацией" назвал в воскресенье размещение 30-метрового флага Украины на Карловом мосту в центре Праги спикер чешского парламента Томио Окамура.
Флаг был размещен посольством Украины в Праге в субботу в честь 107-й годовщины объединения Украины.
"На мой взгляд, это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику. Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определенно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям. Уважение к принимающей стране и ее символике должно быть само собой разумеющимся. Мы здесь не на Украине, а в Чехии. Можете ли вы себе представить, чтобы в прошлом чешские эмигранты вывешивали бы 28 октября (день образования независимой Чехословакии – ред.) тридцатиметровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бене и так далее?" - написал Окамура в соцсети Х.
По словам спикера, он уже говорил с министром иностранных дел Петром Мацинкой, чтобы аналогичное мероприятие не повторилось в подобном месте. "А правительство республики готовит новый закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в Чехии, включая украинцев", - добавил Окамура.
Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Премьер Чехии заявил, что вопрос самолетов L-159 для Украины закрыт
24 января, 22:26
 
В миреУкраинаЧехияПрагаТомио Окамура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала