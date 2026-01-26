Спикер парламента Чехии назвал провокацией флаг Украины в центре Праги

ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. "Ненужной провокацией" назвал в воскресенье размещение 30-метрового флага Украины на Карловом мосту в центре Праги спикер чешского парламента Томио Окамура.
"На мой взгляд, это ненужная провокация украинцев в отношении наших граждан, которые не согласны с массовой миграцией украинцев в Чешскую Республику. Это мероприятие в одном из самых памятных мест чешской истории определенно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям. Уважение к принимающей стране и ее символике должно быть само собой разумеющимся. Мы здесь не на Украине, а в Чехии. Можете ли вы себе представить, чтобы в прошлом чешские эмигранты вывешивали бы 28 октября (день образования независимой Чехословакии – ред.) тридцатиметровые флаги на Эйфелевой башне, Биг-Бене и так далее?" - написал Окамура в соцсети Х.
По словам спикера, он уже говорил с министром иностранных дел Петром Мацинкой, чтобы аналогичное мероприятие не повторилось в подобном месте. "А правительство республики готовит новый закон об ужесточении условий пребывания иностранцев в Чехии, включая украинцев", - добавил Окамура.