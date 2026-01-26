Коня Кадырова вывезли из Чехии с согласия владельца, сообщила полиция Чехии

ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Находившийся в санкционном списке жеребец чеченского лидера Рамзана Кадырова был не украден, а вывезен из Чехии с согласия владельца и ряда других лиц, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря управления полиции города Литомержице на западе страны Павлу Кофрову.

"Никто не украл жеребца Зазу, принадлежащего чеченскому лидеру Рамзану Кадырову . Исчезновение жеребца из конюшни в деревне Крабчице в Литомержицком районе в 2023 году расследовалось полицией по подозрению в краже. Конь был вывезен за пределы ЕС с согласия владельца и других лиц, сообщила Кофрова. По ее словам, полиция расценила дело как подозрение в совершении правонарушения в соответствии с законом о применении международных санкций, поскольку был нарушен запрет на вывоз жеребца за пределы ЕС. Дело будет продолжено в административном порядке", - говорится в сообщении.

Жеребец находился в санкционном списке, запрещающем его продажу. В марте 2023 года полиция сообщила, что неизвестный злоумышленник украл английского чистокровного жеребца стоимостью почти 400 тысяч крон (около 20 тысяч долларов) из конюшни в деревне Крабчице. Владельцем жеребца является чеченский лидер Рамзан Кадыров, подтвердила сразу после происшествия в марте 2023 года в интервью радиостанции Radiožurnál пресс-секретарь минфина Михаэла Лагронова.

"На основании рассмотренных фактов можно сделать вывод об отсутствии подозрений в совершении уголовного преступления, связанного с кражей, поскольку установлено, что вывоз жеребца осуществлялся на основании договорных услуг и соглашения между владельцем и другими лицами", - заявила в понедельник Кофрова.

В мае 2023 года Кадыров сообщил в социальной сети Telegram , что жеребца ему возвращают. В своем посте он утверждал, что его жеребец был украден из конюшни сотрудниками украинских спецслужб, которые продали жеребца ему обратно за 18 тысяч долларов. Сам Кадыров в марте 2023 года оценил жеребца как минимум в десять миллионов долларов.

Германии, Болгарии, Австрии и Чешская полиция сотрудничала по данному делу с коллегами из Польши Франции . На основании изученных фактов полиция пришла к выводу, что о краже речь не идет. "Зазу, скорее всего, был перевезен через Польшу, вероятно, в Чеченскую республику, в любом случае можно с уверенностью сказать, что он был вывезен за пределы ЕС", - сказала Кофрова.