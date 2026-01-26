Рейтинг@Mail.ru
Коня Кадырова вывезли из Чехии с согласия владельца, сообщила полиция Чехии
22:41 26.01.2026
Коня Кадырова вывезли из Чехии с согласия владельца, сообщила полиция Чехии
Находившийся в санкционном списке жеребец чеченского лидера Рамзана Кадырова был не украден, а вывезен из Чехии с согласия владельца и ряда других лиц
Коня Кадырова вывезли из Чехии с согласия владельца, сообщила полиция Чехии

Находившегося под санкциями коня Кадырова вывезли из Чехии с согласия владельца

Рамзан Кадыров и его конь Зазу
Рамзан Кадыров и его конь Зазу
© @RKadyrov_95 / Telegram
Рамзан Кадыров и его конь Зазу. Архивное фото
ПРАГА, 26 янв – РИА Новости. Находившийся в санкционном списке жеребец чеченского лидера Рамзана Кадырова был не украден, а вывезен из Чехии с согласия владельца и ряда других лиц, сообщило в понедельник агентство ЧТК со ссылкой на пресс-секретаря управления полиции города Литомержице на западе страны Павлу Кофрову.
"Никто не украл жеребца Зазу, принадлежащего чеченскому лидеру Рамзану Кадырову. Исчезновение жеребца из конюшни в деревне Крабчице в Литомержицком районе в 2023 году расследовалось полицией по подозрению в краже. Конь был вывезен за пределы ЕС с согласия владельца и других лиц, сообщила Кофрова. По ее словам, полиция расценила дело как подозрение в совершении правонарушения в соответствии с законом о применении международных санкций, поскольку был нарушен запрет на вывоз жеребца за пределы ЕС. Дело будет продолжено в административном порядке", - говорится в сообщении.
Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца
16 сентября 2025, 06:42
Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца
16 сентября 2025, 06:42
Жеребец находился в санкционном списке, запрещающем его продажу. В марте 2023 года полиция сообщила, что неизвестный злоумышленник украл английского чистокровного жеребца стоимостью почти 400 тысяч крон (около 20 тысяч долларов) из конюшни в деревне Крабчице. Владельцем жеребца является чеченский лидер Рамзан Кадыров, подтвердила сразу после происшествия в марте 2023 года в интервью радиостанции Radiožurnál пресс-секретарь минфина Михаэла Лагронова.
"На основании рассмотренных фактов можно сделать вывод об отсутствии подозрений в совершении уголовного преступления, связанного с кражей, поскольку установлено, что вывоз жеребца осуществлялся на основании договорных услуг и соглашения между владельцем и другими лицами", - заявила в понедельник Кофрова.
В мае 2023 года Кадыров сообщил в социальной сети Telegram, что жеребца ему возвращают. В своем посте он утверждал, что его жеребец был украден из конюшни сотрудниками украинских спецслужб, которые продали жеребца ему обратно за 18 тысяч долларов. Сам Кадыров в марте 2023 года оценил жеребца как минимум в десять миллионов долларов.
Чешская полиция сотрудничала по данному делу с коллегами из Польши, Германии, Болгарии, Австрии и Франции. На основании изученных фактов полиция пришла к выводу, что о краже речь не идет. "Зазу, скорее всего, был перевезен через Польшу, вероятно, в Чеченскую республику, в любом случае можно с уверенностью сказать, что он был вывезен за пределы ЕС", - сказала Кофрова.
В марте 2023 года сервер Jezdci.cz сообщил, что Кадыров приобрел жеребца по кличке Зазу в 2012 году. Жеребец участвовал в 36 скачках, одержал девять побед и заработал более 1,2 миллиона евро. Однако из-за санкций Кадыров не смог больше распоряжаться жеребцом. В январе 2022 года, еще до начала военного конфликта на Украине, двое русскоязычных мужчин попытались забрать жеребца с конезавода. Однако владелец конюшни Ростислав Копецкий отказался отдать им коня, отмечает агентство ЧТК.
Кадыров опроверг слухи о своем здоровье
14 января, 21:19
Кадыров опроверг слухи о своем здоровье
14 января, 21:19
 
В мире, Польша, Чехия, Германия, Рамзан Кадыров, Евросоюз
 
 
