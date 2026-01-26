Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии автомобиль провалился под лед, водитель погиб
08:54 26.01.2026
В Бурятии автомобиль провалился под лед, водитель погиб
В Бурятии автомобиль провалился под лед, водитель погиб - РИА Новости, 26.01.2026
В Бурятии автомобиль провалился под лед, водитель погиб
Автомобиль провалился под лед на Байкале в Кабанском районе Бурятии, водитель погиб, пассажиру удалось выбраться из машины, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T08:54:00+03:00
2026-01-26T08:54:00+03:00
происшествия
байкал
кабанский район
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
байкал
кабанский район
республика бурятия
происшествия, байкал, кабанский район, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Кабанский район, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Бурятии автомобиль провалился под лед, водитель погиб

Машина провалилась под лед на Байкале в Бурятии, водитель погиб

УЛАН-УДЭ, 26 янв - РИА Новости. Автомобиль провалился под лед на Байкале в Кабанском районе Бурятии, водитель погиб, пассажиру удалось выбраться из машины, сообщил региональный главк МЧС.
"В акватории озера Байкал, в районе населённого пункта Шигаево Кабанского района, под лед провалился легковой автомобиль. К сожалению, водитель машины погиб. Пассажир успел самостоятельно выбраться. В медицинской помощи мужчина не нуждается", - говорится в сообщении.
По словам главного государственного инспектора по маломерным судам ГУМЧС России по Республике Бурятия Николая Зайцева, накануне из-за сильного ветра появился разлом льда на Байкале. "За ночь трещины засыпало снегом. Вероятней всего, автомобиль попал в один из разломов и быстро ушел на дно. Глубина в месте провала составляет 6 метров", - приводятся в сообщении слова Зайцева.
Спасатели напомнили об опасности передвижения по необорудованным ледовым переправам, а также в местах, где установлены запрещающие и предупреждающие знаки.
ПроисшествияБайкалКабанский районРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
