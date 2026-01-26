https://ria.ru/20260126/burjatija-2070252578.html
В Бурятии автомобиль провалился под лед, водитель погиб
В Бурятии автомобиль провалился под лед, водитель погиб - РИА Новости, 26.01.2026
В Бурятии автомобиль провалился под лед, водитель погиб
Автомобиль провалился под лед на Байкале в Кабанском районе Бурятии, водитель погиб, пассажиру удалось выбраться из машины, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 26.01.2026
Машина провалилась под лед на Байкале в Бурятии, водитель погиб