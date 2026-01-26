https://ria.ru/20260126/bryansk-2070402770.html
При обстреле ВСУ пострадала жительница Брянской области
Над Клинцовским районом Брянской области уничтожили зенитную управляемую ракету С-200, фрагменты упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
клинцовский район
россия
происшествия
вооруженные силы украины
Жительница Брянской области пострадала от обломков украинской ракеты С-200
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости.
Над Клинцовским районом Брянской области уничтожили зенитную управляемую ракету С-200, фрагменты упали на жилой сектор, сообщил
губернатор Александр Богомаз.
"К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, разрушены четыре частных дома. Повреждения получили еще более 50, а также остекление в двух многоквартирных домах.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты при помощи артиллерии и беспилотников. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.