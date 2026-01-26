При обстреле ВСУ пострадала жительница Брянской области

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Над Клинцовским районом Брянской области уничтожили зенитную управляемую ракету С-200, фрагменты упали на жилой сектор, Над Клинцовским районом Брянской области уничтожили зенитную управляемую ракету С-200, фрагменты упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз.

"К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, разрушены четыре частных дома. Повреждения получили еще более 50, а также остекление в двух многоквартирных домах.