При обстреле ВСУ пострадала жительница Брянской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 26.01.2026 (обновлено: 20:40 26.01.2026)
При обстреле ВСУ пострадала жительница Брянской области
При обстреле ВСУ пострадала жительница Брянской области - РИА Новости, 26.01.2026
При обстреле ВСУ пострадала жительница Брянской области
Над Клинцовским районом Брянской области уничтожили зенитную управляемую ракету С-200, фрагменты упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.01.2026
При обстреле ВСУ пострадала жительница Брянской области

Жительница Брянской области пострадала от обломков украинской ракеты С-200

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Над Клинцовским районом Брянской области уничтожили зенитную управляемую ракету С-200, фрагменты упали на жилой сектор, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"К сожалению, одна женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, разрушены четыре частных дома. Повреждения получили еще более 50, а также остекление в двух многоквартирных домах.
Украинские боевики ежедневно атакуют гражданские объекты при помощи артиллерии и беспилотников. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
