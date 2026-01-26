https://ria.ru/20260126/braziliya-2070233142.html
СМИ: в результате удара молнии в Бразилии пострадали более 70 человек
СМИ: в результате удара молнии в Бразилии пострадали более 70 человек - РИА Новости, 26.01.2026
СМИ: в результате удара молнии в Бразилии пострадали более 70 человек
Минимум 72 человека пострадали в результате удара молнии в Бразилии, сообщил новостной канал G1. РИА Новости, 26.01.2026
