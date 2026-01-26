https://ria.ru/20260126/bpla-2070417988.html
Над Россией за пять часов уничтожили десять украинских БПЛА
Над Россией за пять часов уничтожили десять украинских БПЛА - РИА Новости, 26.01.2026
Над Россией за пять часов уничтожили десять украинских БПЛА
Средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России за пять часов, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T20:43:00+03:00
2026-01-26T20:43:00+03:00
2026-01-26T20:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20260126/vsu-2070349579.html
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Происшествия
Над Россией за пять часов уничтожили десять украинских БПЛА
Средства ПВО за пять часов уничтожили десять украинских БПЛА над Россией