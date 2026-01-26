В Курской области два человека получили контузию при атаке БПЛА

КУРСК, 26 янв – РИА Новости. Мужчина и женщина получили контузию в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Рыльском районе, им оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«
"Два раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств. В селе Крупец Рыльского района в результате сброса ВУ пострадали два человека: у 63-летней женщины и 60-летнего мужчины контузии, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления! Из-за атаки также поврежден дом", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в деревне Викторовка Рыльского района осколками повреждена газовая труба и окна домовладения, собственникам окажут всю необходимая помощь.
"Всего в период с 09.00 часов 25 января до 07.00 часов 26 января сбито 24 вражеских беспилотника различного типа. 30 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 2 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", – суммировал глава региона.