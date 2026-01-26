Рейтинг@Mail.ru
В Курской области два человека получили контузию при атаке БПЛА
13:01 26.01.2026
В Курской области два человека получили контузию при атаке БПЛА
Мужчина и женщина получили контузию в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Рыльском районе, им оказана медицинская помощь,... РИА Новости, 26.01.2026
происшествия, рыльский район, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Рыльский район, Курская область, Александр Хинштейн
В Курской области два человека получили контузию при атаке БПЛА

В Курской области два человека контужены после сброса взрывчатки дроном

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
КУРСК, 26 янв – РИА Новости. Мужчина и женщина получили контузию в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Рыльском районе, им оказана медицинская помощь, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Два раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств. В селе Крупец Рыльского района в результате сброса ВУ пострадали два человека: у 63-летней женщины и 60-летнего мужчины контузии, им оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления! Из-за атаки также поврежден дом", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в деревне Викторовка Рыльского района осколками повреждена газовая труба и окна домовладения, собственникам окажут всю необходимая помощь.
"Всего в период с 09.00 часов 25 января до 07.00 часов 26 января сбито 24 вражеских беспилотника различного типа. 30 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 2 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", – суммировал глава региона.
Пункт воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
ПВО отразила атаку воздушной цели в Белгородской области
ПроисшествияРыльский районКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
