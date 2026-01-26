Рейтинг@Mail.ru
В запорожской Васильевке беспилотник атаковал машину скорой - РИА Новости, 26.01.2026
08:35 26.01.2026 (обновлено: 11:52 26.01.2026)
В запорожской Васильевке беспилотник атаковал машину скорой
В запорожской Васильевке беспилотник атаковал машину скорой - РИА Новости, 26.01.2026
В запорожской Васильевке беспилотник атаковал машину скорой
Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи с пациентом в запорожской Васильевке, ранен водитель, сообщает минздрав Запорожской области. РИА Новости, 26.01.2026
запорожская область
происшествия, запорожская область
Происшествия, Запорожская область
В запорожской Васильевке беспилотник атаковал машину скорой

В запорожской Васильевке беспилотник атаковал машину скорой, ранен водитель

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на машину скорой помощи в Васильевке Запорожской области
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи с пациентом в запорожской Васильевке, ранен водитель, сообщает минздрав Запорожской области.
"В Васильевке беспилотник ВСУ атаковал скорую помощь, которая доставляла пациента в больницу. Удар пришелся прямо при въезде в медицинское учреждение. Ранен водитель. Состояние средней степени тяжести. Ему оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияЗапорожская область
 
 
