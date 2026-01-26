Из-за атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани пострадал человек

"В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА обнаружили на территории еще четырех частных домовладений. Пострадавших нет. По всем адресам работают специальные и экстренные службы. В одном доме поврежден навес, во втором разбило стекла в окнах. Еще в двух случаях обломки упали во дворах рядом с домами", - добавили в оперштабе.