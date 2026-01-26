https://ria.ru/20260126/bpla-2070241169.html
Из-за атаки БПЛА на Славянск-на-Кубани пострадал человек
Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 26.01.2026
