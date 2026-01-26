Рейтинг@Mail.ru
Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены три частных дома
Специальная военная операция на Украине
 
03:07 26.01.2026
Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены три частных дома
Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены три частных дома
Три частных дома повреждены из-за атаки украинских БПЛА в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
происшествия, славянск-на-кубани, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены три частных дома

Из-за атаки БПЛА в Славянске-на-Кубани повреждены три частных дома

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Три частных дома повреждены из-за атаки украинских БПЛА в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Обломки БПЛА повредили три дома в Славянске-на-Кубани. Во всех случаях пострадавших нет. Из-за падения фрагментов беспилотников в трех домах выбило окна, в одном из них также повреждена кровля", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
На местах работают оперативные службы.
02:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСлавянск-на-КубаниКраснодарский край
 
 
Заголовок открываемого материала