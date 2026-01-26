https://ria.ru/20260126/bpla-2070237701.html
Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены три частных дома
Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены три частных дома - РИА Новости, 26.01.2026
Из-за атаки БПЛА на Кубани повреждены три частных дома
Три частных дома повреждены из-за атаки украинских БПЛА в Славянске-на-Кубани, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 26.01.2026
