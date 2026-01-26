СМИ: умер итальянский бодибилдер Андреа Лорини

По данным издания, тело спортсмена было обнаружено в его доме в провинции Брешиа его матерью во вторник.

"Бывший чемпион по бодибилдингу и отец двоих детей был обнаружен мертвым в постели в возрасте 48 лет", - отмечается в публикации.

Sun напоминает, что Лорини был известным бодибилдером в фитнес-сообществе и участвовал в чемпионатах Международной федерация бодибилдинга и фитнеса в 2017 и 2019 году. Благодаря своей мускулатуре он получил псевдоним "Гигант". Лорини также помогал в управлении спортивного зала в коммуне Коккальо. Газета отмечает, что его смерть была вызвана "внезапной болезнью", которая привела к остановке сердца.