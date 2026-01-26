https://ria.ru/20260126/bodibilder-2070240702.html
СМИ: умер итальянский бодибилдер Андреа Лорини
26.01.2026
СМИ: умер итальянский бодибилдер Андреа Лорини
Итальянский бодибилдер, известный под псевдонимом "Гигант", Андреа Лорини скончался в возрасте 48 лет из-за внезапной болезни, сообщает газета Sun.
СМИ: умер итальянский бодибилдер Андреа Лорини
Sun: итальянский бодибилдер Андреа Лорини умер в возрасте 48 лет
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости.
Итальянский бодибилдер, известный под псевдонимом "Гигант", Андреа Лорини скончался в возрасте 48 лет из-за внезапной болезни, сообщает газета Sun
.
По данным издания, тело спортсмена было обнаружено в его доме в провинции Брешиа его матерью во вторник.
"Бывший чемпион по бодибилдингу и отец двоих детей был обнаружен мертвым в постели в возрасте 48 лет", - отмечается в публикации.
Sun напоминает, что Лорини был известным бодибилдером в фитнес-сообществе и участвовал в чемпионатах Международной федерация бодибилдинга и фитнеса в 2017 и 2019 году. Благодаря своей мускулатуре он получил псевдоним "Гигант". Лорини также помогал в управлении спортивного зала в коммуне Коккальо. Газета отмечает, что его смерть была вызвана "внезапной болезнью", которая привела к остановке сердца.