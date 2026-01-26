https://ria.ru/20260126/blokada-2070281072.html
В Кремле назвали информацию о возможной блокаде Кубы тревожной
В Кремле назвали информацию о возможной блокаде Кубы тревожной - РИА Новости, 26.01.2026
В Кремле назвали информацию о возможной блокаде Кубы тревожной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T10:59:00+03:00
2026-01-26T10:59:00+03:00
2026-01-26T11:14:00+03:00
куба
сша
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019637920_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_07a9f1749b432f6621af27df09b87ed5.jpg
https://ria.ru/20260125/ssha-2070210000.html
куба
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019637920_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ac0101a589308ca2a1a25341435e4147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, сша, в мире, дмитрий песков
Куба, США, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле назвали информацию о возможной блокаде Кубы тревожной
Песков назвал информацию о возможной блокаде Кубы со стороны США тревожной