В Кремле назвали информацию о возможной блокаде Кубы тревожной
10:59 26.01.2026 (обновлено: 11:14 26.01.2026)
В Кремле назвали информацию о возможной блокаде Кубы тревожной
В Кремле назвали информацию о возможной блокаде Кубы тревожной

© РИА Новости / Наталья ДембинскаяКуба
Куба
© РИА Новости / Наталья Дембинская
Куба. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожной информацию о возможной военно-морской блокаде Кубы со стороны Соединенных Штатов.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые меры давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады для прекращения импорта нефти в страну.
"Мы читаем много сообщений на этот счет. Это тревожная информация", - сказал Песков журналистам.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
США вернулись к политике холодной войны в отношении Кубы, заявил Пушков
25 января, 20:07
 
КубаСШАВ миреДмитрий Песков
 
 
