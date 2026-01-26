В Благовещенске стрела башенного крана упала на строящийся дом

Рейтинг@Mail.ru
10:36 26.01.2026
происшествия, благовещенск
Происшествия, Благовещенск
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 янв – РИА Новости. Стрела башенного крана упала на строящийся дом в Благовещенске, передает корреспондент РИА Новости.
Многоквартирный дом строится на пересечении улиц Зейская и Партизанская. На баннере заказчиком указана строительная компания ООО "КСМ Чжень Син". Строительство стартовало в марте 2025 года, сдача объекта – ноябрь 2026 года.
На месте происшествия видно, что стрела крана согнулась в середине, и её нижняя часть упала на строящийся дом, при этом задев линии электропередачи. Обрушение задело строительные леса над пешеходной дорожкой вдоль объекта.
"Разбирательства ведутся внутри компании", - сообщил РИА Новости директор по капитальному строительству организации.
Также собеседник уточнил, что компания-застройщик полностью принадлежит китайскому инвестору.
"Прокуратура проводит проверку по факту обрушения стрелы крана", - сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
ПроисшествияБлаговещенск
 
 
