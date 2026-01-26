Билайн победил в рейтинге по качеству связи в городах Золотого кольца

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Билайн занял первое место в общем рейтинге качества услуг в городах и на автодорогах туристического маршрута, созданном компанией DMTEL (ООО "ДМТЕЛ-Сервис"), оператор показал лучшие результаты по скорости и стабильности 4G, а также наилучшее качество голоса в исторических центрах Золотого кольца, сообщает пресс-служба компании.

В рамках исследования * эксперты оценивали работу сети в Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Костроме, Иванове, Владимире, Суздале и Сергиевом Посаде, а также на трассах между ними общей протяженностью около 1680 километров. Результаты подтверждают: клиенты Билайна могут рассчитывать на уверенную связь как в исторических центрах городов, так и во время поездок между ними.

Оператор показал наивысший результат в категории качества голосовой связи в городах маршрута. Ключевые для пользователей параметры — доступность и надежность соединения — оказались на самом высоком уровне. В городах Золотого кольца доля успешных попыток дозвона в сети Билайна составила 99,25%. Также зафиксированы минимальное количество обрывов разговоров и самая высокая скорость установления соединения.

Лидирующие позиции оператор занял и по совокупной оценке качества мобильного интернета. В городах маршрута страницы у клиентов Билайна загружаются быстрее, чем у других операторов: в 90% случаев время загрузки минимально среди "большой четверки". По скорости и стабильности соединения Билайн также опережает конкурентов — 90% измеренных скоростей превышают 8 мегабит в секунду, а значения ниже 1 мегабит в секунду встречаются менее чем в 1% случаев.

На автодорогах Золотого кольца сеть Билайна обеспечивает устойчивый доступ к интернету для навигации, общения в социальных сетях, использования онлайн-сервисов и загрузки контента. Здесь оператор также демонстрирует лучшие показатели: 90% значений скоростей загрузки данных превышают 4 мегабит в секунду.

"Для нас качество связи — это конкретный пользовательский опыт. Мы проектируем и развиваем сеть так, чтобы клиенты могли уверенно пользоваться интернетом и голосовой связью в любой точке маршрута — в исторических центрах городов, в дороге и во время путешествий между регионами. Наша задача — сделать технологии надежным фоном для жизни и поездок, чтобы клиенты не задумывались о связи и могли сосредоточиться на своих планах", – приводит пресс-служба слова директора Московского региона Билайна Олега Бирюкова.

Лидерство Билайна на маршруте Золотого кольца дополняет результаты других независимых исследований: ранее оператор занял первую позицию по качеству мобильной связи и интернета в Московском метрополитене**, по данным DMTEL.

*Исследование проводилось компанией DMTEL среди операторов большой четверки в период в августе 2025 г. на маршруте общей протяженностью около 1680 километров в городах Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Кострома, Иваново, Владимир, Суздаль и Сергиев Посад, выбранных DMTEL самостоятельно. Ознакомиться с полным текстом исследования можно на сайте компании.