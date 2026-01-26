https://ria.ru/20260126/bezopasnost-2070244742.html
РКК будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничья
РКК будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничья - РИА Новости, 26.01.2026
РКК будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничья
Российский Красный Крест будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничных регионов, рассказал в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26
2026-01-26T06:57:00+03:00
2026-01-26T09:35:00+03:00
курская область
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский Красный Крест будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничных регионов, рассказал в интервью РИА Новости председатель организации Павел Савчук.
"В Курской области
у нас, например, есть отдельная программа, которую мы будем, конечно, масштабировать, - это обучение минной безопасности, когда мы учим школьников, в первую очередь, 7 тысяч человек за прошлый год прошло подобное обучение: как правильно выявить мину, минновзрывное устройство, как понять, что это оно, что нужно в этот момент сделать", - сказал он.
Председатель Российского Красного Креста
отметил, что обучение планируется распространить на школьников других приграничных регионов.
"Здесь, знаете, нам важно очень грамотно подходить к распределению наших программ по регионам с учетом той ситуации, которая там есть. Понятно, что эти знания, наверное, могут быть полезны каждому. Но в первую очередь, приоритетно мы должны заботиться о приграничье в этом вопросе, а потом, по мере наших сил и возможностей, масштабировать это и на другие регионы", - добавил Савчук.