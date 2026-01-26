Рейтинг@Mail.ru
РКК будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничья - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 26.01.2026 (обновлено: 09:35 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/bezopasnost-2070244742.html
РКК будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничья
РКК будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничья - РИА Новости, 26.01.2026
РКК будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничья
Российский Красный Крест будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничных регионов, рассказал в интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T06:57:00+03:00
2026-01-26T09:35:00+03:00
общество
курская область
красный крест
российский красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070257645_0:0:2767:1556_1920x0_80_0_0_d50755ad3734b9ecea27b834d28a5065.jpg
https://ria.ru/20260126/zhiteli-2070236431.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070257645_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_e57d64d1ffeff2eccf448c9adea177aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, курская область, красный крест, российский красный крест
Общество, Курская область, Красный Крест, Российский Красный Крест
РКК будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничья

РИА Новости: РКК будет проводить обучение минной безопасности в приграничье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук
Председатель Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест Павел Савчук - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Председатель Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Павел Савчук
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российский Красный Крест будет проводить обучение минной безопасности для школьников приграничных регионов, рассказал в интервью РИА Новости председатель организации Павел Савчук.
Курской области у нас, например, есть отдельная программа, которую мы будем, конечно, масштабировать, - это обучение минной безопасности, когда мы учим школьников, в первую очередь, 7 тысяч человек за прошлый год прошло подобное обучение: как правильно выявить мину, минновзрывное устройство, как понять, что это оно, что нужно в этот момент сделать", - сказал он.
Председатель Российского Красного Креста отметил, что обучение планируется распространить на школьников других приграничных регионов.
"Здесь, знаете, нам важно очень грамотно подходить к распределению наших программ по регионам с учетом той ситуации, которая там есть. Понятно, что эти знания, наверное, могут быть полезны каждому. Но в первую очередь, приоритетно мы должны заботиться о приграничье в этом вопросе, а потом, по мере наших сил и возможностей, масштабировать это и на другие регионы", - добавил Савчук.
Сотрудники Российского Красного Креста встретили жителей Курской области, прибывших с территории Украины - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Глава РКК рассказал, в какой помощи нуждаются жители приграничья
Вчера, 02:46
 
ОбществоКурская областьКрасный КрестРоссийский Красный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала