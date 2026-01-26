https://ria.ru/20260126/bespilotniki-2070247360.html
ПВО ночью уничтожила 40 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 26.01.2026
ПВО ночью уничтожила 40 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны поразили 40 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодарский край
азовское море
вооруженные силы украины
калужская область
брянская область
ПВО ночью уничтожила 40 украинских беспилотников
ПВО за ночь уничтожила 40 дронов ВСУ над регионами РФ