ПВО ночью уничтожила 40 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:46 26.01.2026 (обновлено: 08:54 26.01.2026)
ПВО ночью уничтожила 40 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны поразили 40 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
краснодарский край
азовское море
вооруженные силы украины
калужская область
брянская область
безопасность, россия, краснодарский край, азовское море, вооруженные силы украины, калужская область, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Краснодарский край, Азовское море, Вооруженные силы Украины, Калужская область, Брянская область
© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны поразили 40 дронов ВСУ над российской территорией, сообщило Минобороны.
"С 23:00 25 января до 7:00 26 января по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Так, военные сбили 34 БПЛА в Краснодарском крае, четыре — над акваторией Азовского моря, по одному — в Брянской и Калужской областях.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
