ПВО за неделю уничтожила 1239 украинских БПЛА над территорией России
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1239 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2026
россия
