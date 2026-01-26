https://ria.ru/20260126/belgorodskaya-oblast-2070423581.html
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона на автомобиль
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона на автомобиль - РИА Новости, 26.01.2026
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона на автомобиль
Житель города Шебекино погиб при атаке украинского беспилотника на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T21:12:00+03:00
2026-01-26T21:12:00+03:00
2026-01-26T21:46:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
шебекино
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
россия
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона на автомобиль
Житель белгородского Шебекино погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль