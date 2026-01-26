Рейтинг@Mail.ru
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона на автомобиль - РИА Новости, 26.01.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 26.01.2026 (обновлено: 21:46 26.01.2026)
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона на автомобиль
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона на автомобиль - РИА Новости, 26.01.2026
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона на автомобиль
Житель города Шебекино погиб при атаке украинского беспилотника на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.01.2026
Житель Белгородской области погиб при атаке дрона на автомобиль

Житель белгородского Шебекино погиб при атаке дрона ВСУ на автомобиль

БЕЛГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Житель города Шебекино погиб при атаке украинского беспилотника на автомобиль, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. От всех жителей Белгородской области и от себя лично приношу искренние соболезнования всем родным и близким погибшего", — написал он в Telegram-канале.
Машина получила повреждения.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
