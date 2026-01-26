Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области ввели новую меру поддержки семей с детьми
Белгородская область
 
15:30 26.01.2026
В Белгородской области ввели новую меру поддержки семей с детьми
В Белгородской области ввели новую меру поддержки семей с детьми
Власти Белгородской области ввели новую меру поддержки нуждающихся семей - предоставление предметов первой необходимости, в том числе колясок, кроваток и... РИА Новости, 26.01.2026
белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области ввели новую меру поддержки семей с детьми

БЕЛГОРОД, 26 янв – РИА Новости. Власти Белгородской области ввели новую меру поддержки нуждающихся семей - предоставление предметов первой необходимости, в том числе колясок, кроваток и автолюлек для новорожденных детей, бесплатно во временное пользование, сообщила пресс-служба правительства региона.
На еженедельном оперативном заседании в правительстве Белгородской области шла речь о новой форме поддержки семей при рождении детей в рамках национального проекта "Семья".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин призвал совершенствовать меры поддержки семей с детьми
21 января, 18:40
"Министр социальной защиты населения и труда области Олеся Митякина сообщила, что в конце 2025 года в регионе появилась новая мера поддержки для семей с детьми — предоставление в прокат предметов первой необходимости для новорожденных детей: колясок всех видов, манежей, стульев для кормления, автолюлек, автокресел и кроваток с матрасами", - говорится в сообщении. Данная мера поддержки оказывается по нацпроекту "Семья".
Как пояснили в правительстве региона, ассортимент предметов первой необходимости для новорожденных детей предоставляется бесплатно во временное пользование. Получить меру поддержки могут многодетные, малообеспеченные и студенческие семьи, одинокие мамы, семьи с ребёнком-инвалидом и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для этого нужно обратиться в офис МФЦ Белгородской области, комплексный центр соцобслуживания или управление соцзащиты по месту жительства.
На сегодняшний день этой мерой поддержки уже воспользовались 58 семей (48 многодетных семей, шесть одиноких родителей, три студенческие семьи, одна семья с ребёнком-инвалидом), которым выдано 95 предметов. Всего на это направление было выделено 14,8 миллиона рублей — за эти средства приобретено 1940 предметов.
Губернатор Вячеслав Гладков поручил повышать информированность населения о данной возможности. "Как только женщина узнаёт, что у неё будет ребёнок, ей на руки или на телефон должны донести информацию о всех мерах государственной и муниципальной поддержки, которые ей гарантируются государством в лице федеральных, региональных и местных властей. Самое главное — выстроить эту систему информирования", — подчеркнул Гладков.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Белгородские многодетные семьи получат новую меру поддержки
8 декабря 2025, 20:02
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала