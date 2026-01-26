В Белгородской области ввели новую меру поддержки семей с детьми

БЕЛГОРОД, 26 янв – РИА Новости. Власти Белгородской области ввели новую меру поддержки нуждающихся семей - предоставление предметов первой необходимости, в том числе колясок, кроваток и автолюлек для новорожденных детей, бесплатно во временное пользование, сообщила пресс-служба правительства региона.

На еженедельном оперативном заседании в правительстве Белгородской области шла речь о новой форме поддержки семей при рождении детей в рамках национального проекта "Семья".

"Министр социальной защиты населения и труда области Олеся Митякина сообщила, что в конце 2025 года в регионе появилась новая мера поддержки для семей с детьми — предоставление в прокат предметов первой необходимости для новорожденных детей: колясок всех видов, манежей, стульев для кормления, автолюлек, автокресел и кроваток с матрасами", - говорится в сообщении. Данная мера поддержки оказывается по нацпроекту "Семья".

Как пояснили в правительстве региона, ассортимент предметов первой необходимости для новорожденных детей предоставляется бесплатно во временное пользование. Получить меру поддержки могут многодетные, малообеспеченные и студенческие семьи, одинокие мамы, семьи с ребёнком-инвалидом и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Для этого нужно обратиться в офис МФЦ Белгородской области, комплексный центр соцобслуживания или управление соцзащиты по месту жительства.

На сегодняшний день этой мерой поддержки уже воспользовались 58 семей (48 многодетных семей, шесть одиноких родителей, три студенческие семьи, одна семья с ребёнком-инвалидом), которым выдано 95 предметов. Всего на это направление было выделено 14,8 миллиона рублей — за эти средства приобретено 1940 предметов.