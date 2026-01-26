https://ria.ru/20260126/avtobus-2070289151.html
В Новороссийске автобус съехал в кювет после ДТП
В Новороссийске автобус съехал в кювет после ДТП
СОЧИ, 26 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем под Новороссийском, водитель и 22 пассажира оказались заблокированы, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
"Сегодня утром на трассе в районе хутора Семигорский произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. Автобус съехал с дороги в кювет, в результате 22 пассажира и водитель оказались заблокированы. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.