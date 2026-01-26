Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске автобус съехал в кювет после ДТП
11:30 26.01.2026 (обновлено: 12:55 26.01.2026)
В Новороссийске автобус съехал в кювет после ДТП
Рейсовый автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем под Новороссийском, водитель и 22 пассажира оказались заблокированы, предварительно,... РИА Новости, 26.01.2026
В Новороссийске автобус съехал в кювет после ДТП

В Новороссийске автобус съехал в кювет, 23 человека оказались заблокированы

© Андрей Кравченко/TelegramПоследствия ДТП с участием рейсового автобуса под Новороссийском
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса под Новороссийском - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© Андрей Кравченко/Telegram
Последствия ДТП с участием рейсового автобуса под Новороссийском
СОЧИ, 26 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем под Новороссийском, водитель и 22 пассажира оказались заблокированы, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
"Сегодня утром на трассе в районе хутора Семигорский произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. Автобус съехал с дороги в кювет, в результате 22 пассажира и водитель оказались заблокированы. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Покрытый льдом автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
На Кубани произошло более 200 ДТП из-за гололеда
© 2026 МИА «Россия сегодня»
