В Новороссийске автобус съехал в кювет после ДТП

СОЧИ, 26 янв - РИА Новости. Рейсовый автобус съехал в кювет после столкновения с легковым автомобилем под Новороссийском, водитель и 22 пассажира оказались заблокированы, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

"Сегодня утром на трассе в районе хутора Семигорский произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и рейсового автобуса. Автобус съехал с дороги в кювет, в результате 22 пассажира и водитель оказались заблокированы. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.