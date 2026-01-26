Рейтинг@Mail.ru
МИД Австрии ввел уведомительный порядок въезда для российских дипломатов
19:43 26.01.2026 (обновлено: 19:48 26.01.2026)
МИД Австрии ввел уведомительный порядок въезда для российских дипломатов
австрия
евросоюз
россия
вена
в мире
австрия
россия
вена
австрия, евросоюз, россия, вена, в мире
Австрия, Евросоюз, Россия, Вена, В мире
ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. МИД Австрии ввел уведомительный порядок въезда и транзита для неаккредитованных в республике дипсотрудников РФ, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Вене.
"Посольством получена нота МИД Австрии с разъяснениями упомянутых ограничений деятельности российских дипмиссий. Согласно содержанию ноты австрийскими властями предусмотрен уведомительный порядок въезда и транзита российских сотрудников дипломатического, административно-технического или служебного персонала, не аккредитованных в Австрии. О других каких-либо ограничениях австрийская сторона не сообщала", - отметили в дипмиссии.
Российская сторона приняла информацию к сведению.
Ранее в рамках 19-го санкционного пакета ЕС было объявлено, что перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации. Кроме того, российские дипломаты и консульские сотрудники теперь будут обязаны уведомлять власти, если они намерены посетить или проехать транзитом через другое государство - член ЕС. При этом каждое государство Евросоюза может ввести требование о получении предварительного разрешения в дополнение к уведомлению. Ограничения должны были вступить в силу с 25 января.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Российским дипломатам ограничили передвижения внутри ЕС
АвстрияЕвросоюзРоссияВенаВ мире
 
 
