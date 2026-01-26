Рейтинг@Mail.ru
"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины
03:05 26.01.2026
"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины
в мире, украина, австрия, киев, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Австрия, Киев, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
Kurier: генсек FPÖ потребовал уволить главу МИД Австрии из-за помощи Киеву

© AP Photo / Heinz-Peter BaderПарламент Австрии
Парламент Австрии - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Парламент Австрии. Архивное фото
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц потребовал отправить в отставку главу МИД страны Беату Майнль-Райзингер из-за новой финансовой помощи Киеву, пишет газета Kurier со ссылкой на парламентариев.
"Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа", — сказал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Уступки Европы усилили непредсказуемость Трампа, заявила глава МИД Австрии
20 января, 16:26
По его словам, Украина давно превратилась в бездонную пропасть, в которую некомпетентное, неэффективное правительство безрассудно вливает миллиарды.
«
"Ни один евро больше не должен поступать (Киеву. — Прим. Ред.)", — подытожил парламентарий.
В прошлую субботу канцлер Австрии Кристиан Штокер высказался против "быстрой дорожки" для вступления Украины в ЕС.
Президент Австрии Александр ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Президент Австрии обвинил Вашингтон в нарушении международного права
21 января, 19:42
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро с целью покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.
В свою очередь еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕК надеется к началу марта завершить согласование кредита и начать первые выплаты в апреле.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала ключевое событие 2025 года
31 декабря 2025, 16:54
 
