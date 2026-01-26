"Уйти в отставку": в Австрии разгорелся скандал из-за Украины

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Генеральный секретарь Австрийской партии свободы (FPÖ) Михаэль Шнедлиц потребовал отправить в отставку главу МИД страны Беату Майнль-Райзингер из-за новой финансовой помощи Киеву, пишет газета Kurier со ссылкой на парламентариев.
"Любой, кто, несмотря на кризис, берет деньги у австрийского народа, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа", — сказал он.
По его словам, Украина давно превратилась в бездонную пропасть, в которую некомпетентное, неэффективное правительство безрассудно вливает миллиарды.
"Ни один евро больше не должен поступать (Киеву. — Прим. Ред.)", — подытожил парламентарий.
Решение о совместном займе стран ЕС на сумму примерно 90 миллиардов евро с целью покрытия финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре прошлого года. Тогда Бельгия смогла заблокировать решение об использовании для этих нужд замороженных российских активов.
В свою очередь еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕК надеется к началу марта завершить согласование кредита и начать первые выплаты в апреле.
