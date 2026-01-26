Минобороны Австрии включило США и Россию в перечень рисков для безопасности

"При этом Трамп не готов учитывать принципы основанного на правилах мирового порядка в том виде, в каком мы его знаем, а продвигает новую систему великих держав. По его представлению, за столом переговоров сидят лишь те партнеры, которые считаются равными. Заключаются сделки, и каждый должен получить контроль над своей соответствующей сферой влияния - при условии, что он не вступает в противоречие с доктриной Дональда Трампа", - добавил Варток.