Минобороны Австрии включило США и Россию в перечень рисков для безопасности

ВЕНА, 26 янв - РИА Новости. Министерство обороны Австрии в своем аналитическом докладе Risikobild 2026 отнесло политику США и России к числу факторов риска, способствующих формированию нового, конфронтационного мирового порядка, заявил генерал-майор Вооруженных сил Австрии, глава управления оборонной политики и стратегического планирования минобороны Австрии Рональд Варток.
"Когда мы в Risikobild 2019 года обозначили все более ориентированное на собственные интересы одностороннее поведение США как риск, это тогда немедленно вызвало резкое неприятие со стороны представителей Соединенных Штатов. Сегодня же такой подход открыто подтверждается и официальными представителями США", - сказал он в понедельник в ходе презентации аналитического доклада Risikobild 2026 в Вене. Трансляция презентации велась в прямом эфире на аккаунте ВС Австрии в YouTube.
По словам представителя минобороны республики, уже с началом своего второго президентского срока лидер США Дональд Трамп "ясно дал понять, что намерен безоговорочно продолжать политику America First" (англ. "Америка прежде всего").
"При этом Трамп не готов учитывать принципы основанного на правилах мирового порядка в том виде, в каком мы его знаем, а продвигает новую систему великих держав. По его представлению, за столом переговоров сидят лишь те партнеры, которые считаются равными. Заключаются сделки, и каждый должен получить контроль над своей соответствующей сферой влияния - при условии, что он не вступает в противоречие с доктриной Дональда Трампа", - добавил Варток.
По его словам, "эта эволюция" вынуждает Европу с настойчивостью пересматривать прежние трансатлантические установки. "Для Европы тем самым завершается и многолетняя убежденность в том, что экономическую мощь можно устойчиво сохранять без собственной военной защиты, либо слепо полагаться на постоянно присутствующего партнера - США - даже на европейском континенте", - сказал Варток.
Он также отметил, что "неопределенность в отношении будущего сохранения американских военных гарантий безопасности вынуждает Европу и Европейский союз к формированию собственной мощной обороноспособности".
Risikobild 2026 - ежегодный аналитический доклад министерства обороны Австрии, оценивающий ключевые угрозы и риски для Австрии и Европы на горизонте 12–18 месяцев. Документ используется как основа для стратегического планирования в сфере безопасности и обороны.
