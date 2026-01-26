https://ria.ru/20260126/aviakompaniya-2070367956.html
Авиакомпания "Ямал" приостановила продажи билетов из-за сбоя
Авиакомпания "Ямал" приостановила продажи билетов из-за сбоя
Авиакомпания "Ямал" приостановила ряд операций во всех каналах продаж из-за масштабного сбоя в системе бронирования, заявила пресс-служба компании. РИА Новости, 26.01.2026
Авиакомпания "Ямал" приостановила продажи билетов из-за сбоя
