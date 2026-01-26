Рейтинг@Mail.ru
16:59 26.01.2026
Авиакомпания "Ямал" приостановила продажи билетов из-за сбоя
Авиакомпания "Ямал" приостановила продажи билетов из-за сбоя
Авиакомпания "Ямал" приостановила ряд операций во всех каналах продаж из-за масштабного сбоя в системе бронирования, заявила пресс-служба компании. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:59:00+03:00
2026-01-26T16:59:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
2026
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал"
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании Ямал - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Самолет Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал". Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 26 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Ямал" приостановила ряд операций во всех каналах продаж из-за масштабного сбоя в системе бронирования, заявила пресс-служба компании.
"Уважаемые пассажиры! Из-за масштабного сбоя в системе бронирования авиакомпания приостановила ряд операций во всех каналах продаж. Временно недоступны онлайн-регистрация и регистрация багажа, оформление и изменение билетов, возврат билетов и дополнительных услуг. Специалисты поставщика услуг активно работают над решением проблемы", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минтранс РФ и Росавиация с авиакомпаниями и аэропортами работают над минимизацией влияния сложностей в работе системы бронирования Leonardo на расписание полетов.
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
