Авиакомпания "Ямал" приостановила продажи билетов из-за сбоя

"Уважаемые пассажиры! Из-за масштабного сбоя в системе бронирования авиакомпания приостановила ряд операций во всех каналах продаж. Временно недоступны онлайн-регистрация и регистрация багажа, оформление и изменение билетов, возврат билетов и дополнительных услуг. Специалисты поставщика услуг активно работают над решением проблемы", - говорится в сообщении.