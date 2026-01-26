Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Масштабный сбой в системе бронирования Leonardo может повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров, в России на нее приходится около 80-90% бронирований авиабилетов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).