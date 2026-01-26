https://ria.ru/20260126/ator-2070360650.html
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров - РИА Новости, 26.01.2026
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров
Масштабный сбой в системе бронирования Leonardo может повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров, в России на нее приходится около 80-90% бронирований...
россия
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров
АТОР: сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы 20 тысяч пассажиров