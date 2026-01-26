Рейтинг@Mail.ru
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 26.01.2026 (обновлено: 17:00 26.01.2026)
https://ria.ru/20260126/ator-2070360650.html
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров - РИА Новости, 26.01.2026
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров
Масштабный сбой в системе бронирования Leonardo может повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров, в России на нее приходится около 80-90% бронирований... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T16:31:00+03:00
2026-01-26T17:00:00+03:00
ассоциация туроператоров россии (атор)
россия
аэрофлот
azur air
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:141:3130:1902_1920x0_80_0_0_c2384a46e9d94db5159c188b85fffdd6.jpg
https://ria.ru/20260126/samolet-2070358535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052254259_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d0c63b6732e1ef8ae4087327ec98ff04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ассоциация туроператоров россии (атор), россия, аэрофлот, azur air
Ассоциация туроператоров России (АТОР), Россия, Аэрофлот, Azur Air
Сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы тысяч авиапассажиров

АТОР: сбой в системе бронирования Leonardo повлияет на планы 20 тысяч пассажиров

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Самолеты авиакомпаний Россия и Аэрофлот в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпаний "Россия" и "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Масштабный сбой в системе бронирования Leonardo может повлиять на планы 20 тысяч авиапассажиров, в России на нее приходится около 80-90% бронирований авиабилетов, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Ранее несколько авиакомпаний России, среди которых "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, сообщили о том, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг.
"Глобальный авиационный сбой в России может повлиять на планы 20 тысяч пассажиров", - говорится в публикации в Telegram-канале АТОР.
"Системой Leonardo пользуются более 60 авиакомпаний, включая зарубежные "Белавиа" и Conviasa. В России через нее проходит 80–90% бронирований авиабилетов", - добавили в ассоциации.
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
"Победа" ограничила оформление билетов из-за сбоя в системе бронирования
Вчера, 16:21
 
Ассоциация туроператоров России (АТОР)РоссияАэрофлотAzur Air
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала