ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:51 26.01.2026
ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области
ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области
Воздушная атака отражена в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.01.2026
специальная военная операция на украине
ростовская область
каменск-шахтинский
юрий слюсарь
ростовская область
каменск-шахтинский
Новости
ростовская область, каменск-шахтинский, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Каменск-Шахтинский, Юрий Слюсарь
ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области

Силы ПВО отразили воздушную атаку в Ростовской области

ЗРК Тор-М1
ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Воздушная атака отражена в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Накануне вечером и минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака и уничтожены БПЛА в городе Каменске-Шахтинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал губернатор в Telegram-канале.
Слюсарь отметил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.
В Липецкой области объявили воздушную опасность
Вчера, 03:17
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьКаменск-ШахтинскийЮрий Слюсарь
 
 
