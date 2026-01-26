https://ria.ru/20260126/ataka-2070242021.html
ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области
ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области - РИА Новости, 26.01.2026
ПВО отразила воздушную атаку в Ростовской области
Воздушная атака отражена в Ростовской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 26.01.2026
