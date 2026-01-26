https://ria.ru/20260126/aronova-2070302599.html
Аронова выйдет на сцену театра в понедельник вечером
Аронова выйдет на сцену театра в понедельник вечером
Актриса Мария Аронова выйдет на сцену Театра имени Евгения Вахтангова в понедельник вечером, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 26.01.2026
Аронова выйдет на сцену театра в понедельник вечером
