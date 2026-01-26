Рейтинг@Mail.ru
17:30 26.01.2026 (обновлено: 19:05 26.01.2026)
Началось крушение армянских властей, заявил Карапетян
Началось крушение армянских властей, заявил Карапетян
армения, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Началось крушение армянских властей, заявил Карапетян

ЕРЕВАН, 26 янв – РИА Новости. Находящийся под домашним арестом в Армении предприниматель, владелец компании "Ташир Групп" Самвел Карапетян в своем обращении заявил начавшемся крахе армянских властей.
"Во-первых, началось явное крушение маленькой группировки (властей Армении – ред.). Подтвердилось то, о чем мы говорили давно. Дух и веру армянина невозможно сломить, какими бы искусными и лишенными ценностей ни были пытающиеся это сделать", - говорится в обращении Карапетяна, опубликованном в соцсетях.
Племянник российского предпринимателя, президента группы компаний Ташир Самвела Карапетяна Нарек Карапетян - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В Армении возбудили дело против племянника Карапетяна
Вчера, 13:44
По его словам, армян невозможно заставить изменить своей вере в самом широком смысле этого слова. "Мы должны довести до конца это их поражение и эту победу армянского народа на предстоящих (парламентских - ред.) выборах (7 июня – ред.), начав возрождение нашей Родины", - заявил Карапетян.
Кроме того, он отметил, что события последних месяцев позволили всем увидеть и понять, что действующее руководство страны желает всего лишь одного — остаться у власти. "Все остальное — ложные слова. Остаться у власти любой ценой, править, пренебрегая национальными и государственными ценностями, интересами, достойным будущим", - отмечается в заявлении.
Он выразил уверенность, что пресечь это можно вместе, последовательной работой, сплотив общество.
Карапетян напомнил, что ранее возглавляемое им движение "По-нашему" представило пять шагов экономической программы, среди которых 300 тысяч новых рабочих мест, особенно в регионах; нулевая налоговая ставка для малого бизнеса; понижение стоимости лекарства на 20%; гарантированная закупка урожая у фермеров; 20 тысяч доступных квартир при государственной поддержке.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Движение Карапетяна пообещало создать сотни тысяч рабочих мест в Армении
20 января, 11:55
"Я это гарантирую. К нам присоединятся миллионы армян. Те, кто представляет, какой подъем переживет наша страна, когда из государства, ставшего игрушкой в руках одного человека, она превратится в страну, возглавляемую несколькими десятками талантливых и известных армян. Мы вместе очень быстро перейдем от этого унизительного режима к ситуации благополучия. Мы вместе в условиях гарантированного и прочного мира очень быстро превратим Армению в образованную, здоровую, обеспеченную и развитую страну — в сильную Армению", - написал Карапетян.
Ранее сторонники Самвела Карапетяна объявили о создании бизнесменом неполитического добровольного движения "По-нашему", на основе которого планируют сформировать новую политическую силу в Армении. Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Компания Карапетяна подала иск против министра экономики Армении
17 января, 19:33
 
