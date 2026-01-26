https://ria.ru/20260126/ankoridzh-2070285525.html
Песков ответил на вопрос о формуле Анкориджа
Песков ответил на вопрос о формуле Анкориджа
Формула Анкориджа была обговорена, было достигнуто соответствующее понимание с США и президентом Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 26.01.2026
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
Песков ответил на вопрос о формуле Анкориджа
Песков: формула Анкориджа была обговорена с США и Трампом