https://ria.ru/20260126/anapa-2070321896.html
Жителя Анапы заподозрили в организации убийства родственников
Жителя Анапы заподозрили в организации убийства родственников - РИА Новости, 26.01.2026
Жителя Анапы заподозрили в организации убийства родственников
Житель Анапы нанял киллера для убийства двух родственников из-за наследства, однако его план не сработал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T13:41:00+03:00
2026-01-26T13:41:00+03:00
2026-01-26T15:33:00+03:00
происшествия
анапа
россия
краснодарский край
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070343385_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23f0d113be9994b588db0ff7a46bd966.jpg
https://ria.ru/20251120/pauerlifting-2054450967.html
https://ria.ru/20260125/moshenniki-2070152146.html
https://ria.ru/20260122/komi-2069646354.html
анапа
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070343385_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5437c9d1ff2d9153d14af1da1df33bbe.jpg
Задержание жителя Анапы, который нанял киллера, чтобы устранить родственников, претендующих на наследство
Жизнь двоюродного брата и его супруги мужчина оценил в 1,5 миллиона рублей, а одним из требований было, чтобы во время преступления была инсценировка разбойного нападения.
Организатора убийства задержали после того, как он получил фото, якобы свидетельствующие о выполненном заказе.
2026-01-26T13:41
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, россия, краснодарский край, ирина волк
Происшествия, Анапа, Россия, Краснодарский край, Ирина Волк
Жителя Анапы заподозрили в организации убийства родственников
Жителя Анапы заподозрили в организации убийства родственников из-за наследства
КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости.
Житель Анапы нанял киллера для убийства двух родственников из-за наследства, однако его план не сработал, сообщила
официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Чтобы не делить наследство с родственниками, злоумышленник решил избавиться от них. Жизнь двоюродного брата и его супруги он оценил в 1,5 миллиона рублей. После передачи предполагаемому исполнителю преступления задатка в размере одного миллиона рублей подозреваемый в организации покушения на убийства был задержан оперативниками в пригороде города Анапы", - написала Волк
в Telegram-канале.
На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственными органами возбуждено уголовное дело о приготовлении к организации убийства по найму. Фигурант заключен под стражу.
Как рассказали в СУСК России
по Краснодарскому краю
, у фигуранта был длительный конфликт с родственниками из-за имущественного спора по недвижимости в Анапе
. В декабре 2025 года обвиняемый решил организовать убийство кузена и его супруги и начал искать исполнителя. Именно тогда деятельность злоумышленника попала в поле зрения правоохранительных органов.
Подысканный правоохранительными органами "исполнитель" согласился совершить преступление за 1 миллион рублей. Обвиняемый сообщил ему адрес места жительства и другую информацию.
"Одним из требований фигуранта было условие, что преступление должно быть совершено с инсценировкой разбойного нападения", - сказали в СУСК.
Жителя Анапы задержали после того, как он получил фотоматериалы, якобы свидетельствующие о выполненном заказе, и личные вещи потерпевшего.
В Telegram-канале Волк также опубликовано видео, на котором показано задержание фигуранта на парковке, демонстрируются 5-тысячные купюры, а также как "тело" волокут по полу после "убийства".