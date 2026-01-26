Жителя Анапы заподозрили в организации убийства родственников

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

КРАСНОДАР, 26 янв – РИА Новости. Житель Анапы нанял киллера для убийства двух родственников из-за наследства, однако его план не сработал, Житель Анапы нанял киллера для убийства двух родственников из-за наследства, однако его план не сработал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Чтобы не делить наследство с родственниками, злоумышленник решил избавиться от них. Жизнь двоюродного брата и его супруги он оценил в 1,5 миллиона рублей. После передачи предполагаемому исполнителю преступления задатка в размере одного миллиона рублей подозреваемый в организации покушения на убийства был задержан оперативниками в пригороде города Анапы", - написала Волк в Telegram-канале.

На основании собранных сотрудниками полиции материалов следственными органами возбуждено уголовное дело о приготовлении к организации убийства по найму. Фигурант заключен под стражу.

Как рассказали в СУСК России по Краснодарскому краю , у фигуранта был длительный конфликт с родственниками из-за имущественного спора по недвижимости в Анапе . В декабре 2025 года обвиняемый решил организовать убийство кузена и его супруги и начал искать исполнителя. Именно тогда деятельность злоумышленника попала в поле зрения правоохранительных органов.

Подысканный правоохранительными органами "исполнитель" согласился совершить преступление за 1 миллион рублей. Обвиняемый сообщил ему адрес места жительства и другую информацию.

"Одним из требований фигуранта было условие, что преступление должно быть совершено с инсценировкой разбойного нападения", - сказали в СУСК.

Жителя Анапы задержали после того, как он получил фотоматериалы, якобы свидетельствующие о выполненном заказе, и личные вещи потерпевшего.