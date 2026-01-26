https://ria.ru/20260126/alyaska-2070241520.html
На Аляске признали необходимость хороших отношений России и США
На Аляске признали необходимость хороших отношений России и США - РИА Новости, 26.01.2026
На Аляске признали необходимость хороших отношений России и США
Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил в интервью РИА Новости о необходимости хороших отношений между США и Россией.
На Аляске признали необходимость хороших отношений России и США
Лорен Леман: хорошие отношения России и США необходимы
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил в интервью РИА Новости о необходимости хороших отношений между США и Россией.
"Россия является нашим соседом. И я считаю важным, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией", - сказал Леман.
Бывший вице-губернатор выразил уверенность в том, что Аляска
может играть роль моста между Россией
и США
не только географически, но и с точки зрения истории.
"Русские исследовали Аляску, а затем продали ее США. Тогда это была хорошая сделка для России... В то же время, это была потрясающая сделка для США. История показывает, что стратегическая ценность Аляски невероятно высока", - добавил Леман.
Собеседник агентства подчеркнул важную роль, которую Россия, а также Китай
, играют в Арктике
.
"Это огромные страны, и нам необходимо поддерживать хорошие отношения с ними. Россия владеет большинством территорий, прилегающих к Арктике. Китай также является экономической державой, и мы хотим поддерживать с ним хорошие отношения", - добавил Леман.
Леман был вице-губернатором Аляски с 2002 по 2006 годы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил во вторник, что США, в отличие от стран Европы
, проявляют интерес к тому, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета
. Он добавил, что Россия заинтересована в налаживании открытого, свободного сотрудничества в рамках Арктического совета, где были бы учтены интересы безопасности, экономики, окружающей среды, коренных народов всех участников Совета.