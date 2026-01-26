На Аляске признали необходимость хороших отношений России и США

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил в интервью РИА Новости о необходимости хороших отношений между США и Россией.

"Россия является нашим соседом. И я считаю важным, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией", - сказал Леман.

Бывший вице-губернатор выразил уверенность в том, что Аляска может играть роль моста между Россией США не только географически, но и с точки зрения истории.

"Русские исследовали Аляску, а затем продали ее США. Тогда это была хорошая сделка для России... В то же время, это была потрясающая сделка для США. История показывает, что стратегическая ценность Аляски невероятно высока", - добавил Леман.

Собеседник агентства подчеркнул важную роль, которую Россия, а также Китай , играют в Арктике

"Это огромные страны, и нам необходимо поддерживать хорошие отношения с ними. Россия владеет большинством территорий, прилегающих к Арктике. Китай также является экономической державой, и мы хотим поддерживать с ним хорошие отношения", - добавил Леман.

Леман был вице-губернатором Аляски с 2002 по 2006 годы.