На Аляске признали необходимость хороших отношений России и США
05:29 26.01.2026
На Аляске признали необходимость хороших отношений России и США
На Аляске признали необходимость хороших отношений России и США
Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил в интервью РИА Новости о необходимости хороших отношений между США и Россией. РИА Новости, 26.01.2026
в мире
россия
аляска
сша
сергей лавров
арктический совет
россия
аляска
сша
в мире, россия, аляска, сша, сергей лавров, арктический совет
В мире, Россия, Аляска, США, Сергей Лавров, Арктический совет
На Аляске признали необходимость хороших отношений России и США

Лорен Леман: хорошие отношения России и США необходимы

ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Аляски Лорен Леман заявил в интервью РИА Новости о необходимости хороших отношений между США и Россией.
"Россия является нашим соседом. И я считаю важным, чтобы у нас были хорошие отношения с Россией", - сказал Леман.
Бывший вице-губернатор выразил уверенность в том, что Аляска может играть роль моста между Россией и США не только географически, но и с точки зрения истории.
"Русские исследовали Аляску, а затем продали ее США. Тогда это была хорошая сделка для России... В то же время, это была потрясающая сделка для США. История показывает, что стратегическая ценность Аляски невероятно высока", - добавил Леман.
Собеседник агентства подчеркнул важную роль, которую Россия, а также Китай, играют в Арктике.
"Это огромные страны, и нам необходимо поддерживать хорошие отношения с ними. Россия владеет большинством территорий, прилегающих к Арктике. Китай также является экономической державой, и мы хотим поддерживать с ним хорошие отношения", - добавил Леман.
Леман был вице-губернатором Аляски с 2002 по 2006 годы.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник, что США, в отличие от стран Европы, проявляют интерес к тому, чтобы возобновить консультации в рамках Арктического совета. Он добавил, что Россия заинтересована в налаживании открытого, свободного сотрудничества в рамках Арктического совета, где были бы учтены интересы безопасности, экономики, окружающей среды, коренных народов всех участников Совета.
