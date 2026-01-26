https://ria.ru/20260126/aeroport-2070436310.html
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 26.01.2026
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме и обслуживает рейсы по скорректированному суточному расписанию, сообщила воздушная гавань. РИА Новости, 26.01.2026
