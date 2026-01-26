Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 26.01.2026
https://ria.ru/20260126/aeroport-2070436310.html
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме - РИА Новости, 26.01.2026
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме
Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме и обслуживает рейсы по скорректированному суточному расписанию, сообщила воздушная гавань. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T23:01:00+03:00
2026-01-26T23:01:00+03:00
россия
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
azur air
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49787/41/497874139_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_66f5137c8318bb7c6324a5ce8780eb61.jpg
https://ria.ru/20260126/aeroport-2070434522.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49787/41/497874139_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4bbaa3dab3354a7869f60a6f2947b51a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, azur air, происшествия
Россия, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Azur Air, Происшествия
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

Аэропорт Шереметьево возобновил работу после сбоя в системе бронирования

© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Аэропорт "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме и обслуживает рейсы по скорректированному суточному расписанию, сообщила воздушная гавань.
В понедельник несколько авиакомпаний России, среди которых "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, сообщили о том, что из-за сбоя в системе бронирования Leonardo временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг. Сейчас работоспособность систем бронирования восстановлена.
"Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме... Обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет осуществляется по скорректированному суточному расписанию", - говорится в сообщении.
Регистрация на рейс, а также все остальные предполетные формальности в "Шереметьево" проходят в стандартном порядке. В пассажирских терминалах обстановка остается спокойной.
Уборка снега перед зданием аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Аэропорты Домодедово и Жуковский рассказали о готовности к снегопаду
Вчера, 22:48
 
РоссияШереметьево (аэропорт)АэрофлотAzur AirПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала