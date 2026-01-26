МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме и обслуживает рейсы по скорректированному суточному расписанию, сообщила воздушная гавань.

Регистрация на рейс, а также все остальные предполетные формальности в "Шереметьево" проходят в стандартном порядке. В пассажирских терминалах обстановка остается спокойной.