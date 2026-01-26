https://ria.ru/20260126/aeroport-2070379351.html
Ространснадзор направил инспекторов в ключевые аэропорты
Ространснадзор направил инспекторов в ключевые аэропорты - РИА Новости, 26.01.2026
Ространснадзор направил инспекторов в ключевые аэропорты
Ространснадзор оперативно направил инспекторов в ключевые аэропорты России на фоне сбоя системы бронирования Leonardo, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T17:35:00+03:00
2026-01-26T17:35:00+03:00
2026-01-26T17:40:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:283:5424:3334_1920x0_80_0_0_07780dfcdd42e58f06b12eae0656e952.jpg
https://ria.ru/20260126/pulkovo-2070378147.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_302:0:5123:3616_1920x0_80_0_0_356e401436ff5cb7f11cb0bccf0449af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), россия, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Россия, Происшествия
Ространснадзор направил инспекторов в ключевые аэропорты
Ространснадзор из-за сбоя направил инспекторов в ключевые аэропорты