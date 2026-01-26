Рейтинг@Mail.ru
Ространснадзор направил инспекторов в ключевые аэропорты - РИА Новости, 26.01.2026
17:35 26.01.2026 (обновлено: 17:40 26.01.2026)
Ространснадзор направил инспекторов в ключевые аэропорты
Ространснадзор оперативно направил инспекторов в ключевые аэропорты России на фоне сбоя системы бронирования Leonardo, сообщили в ведомстве.
Новости
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), россия, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Россия, Происшествия
Ространснадзор направил инспекторов в ключевые аэропорты

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Ространснадзор оперативно направил инспекторов в ключевые аэропорты России на фоне сбоя системы бронирования Leonardo, сообщили в ведомстве.
"В связи со сбоем в системе бронирования и регистрации Leonardo Ространснадзор оперативно направил инспекторов в ключевые аэропорты страны", - говорится в сообщении.
Авиапредприятиям в связи со сбоем рекомендовано развернуть дополнительные стойки ручной регистрации и увеличить число сотрудников в зонах обслуживания.
Заголовок открываемого материала