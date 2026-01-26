Сбой в системе бронирования авиабилетов устранили

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В системе бронирования Leonardo устранили глобальный сбой, после которого авиакомпании сообщали о приостановке предоставления услуг, сообщили в "Ростехе".
Как рассказали РИА Новости в госкорпорации, сбой был вызван проблемами в сетевой инфраструктуре на стороне разработчика и оператора системы — "Сирена Трэвел". В аэропортах Сочи и Краснодара он повлиял на работу используемой в них системы Astra, также разработанной этой компанией.
Путин объяснил рост цен на авиаперевозки
19 декабря 2025, 15:59
На площадке Росавиации пройдет совещание оперштаба с участием Минтранса для анализа и сведения последствий сбоя к минимуму.
О временной приостановке операций, возможности задержек и отмены некоторых рейсов сообщали "Аэрофлот", "Победа", Azur Air, Nordwind, "Уральские авиалинии", "Ямал", UTair и белорусская "Белавиа". Сбой не затронул авиакомпанию S7, поскольку она использует другую систему бронирования.
На систему Leonardo приходится около 80-90 процентов бронирований авиабилетов в России, уточнили в Ассоциации туроператоров. Сбой может повлиять на планы 20 тысяч пассажиров.
Авиакомпании рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты
13 декабря 2025, 01:08