Адвокат усомнился в вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Москве
Адвокат усомнился в вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Москве - РИА Новости, 26.01.2026
Адвокат усомнился в вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Москве
Психическая полноценность Александры Шалиной, обвиняемой в убийстве своего малолетнего ребенка в квартире в Москве, вызывает сомнения, сообщил РИА Новости её... РИА Новости, 26.01.2026
2026-01-26T19:37:00+03:00
2026-01-26T19:37:00+03:00
2026-01-26T19:37:00+03:00
https://ria.ru/20260126/anapa-2070321896.html
Адвокат усомнился в вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Москве
РИА Новости: адвокат усомнился в вменяемости обвиняемой в убийстве сына в Москве
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Психическая полноценность Александры Шалиной, обвиняемой в убийстве своего малолетнего ребенка в квартире в Москве, вызывает сомнения, сообщил РИА Новости её адвокат Игорь Панин.
"Есть основания сомневаться в её психической полноценности, она не воспринимает то, что сделала. Она, по ее мнению, облегчила жизнь своему сыну, чтобы он ушел из жизни безгрешным, так она это объясняет, по её религиозным убеждениям. Она, мол, отправила своего ребенка в рай. Может быть из-за сложной ситуации так случилось, жизнь не сложилась", - рассказал собеседник агентства.
В понедельник Нагатинский суд Москвы
отправил Шалину в СИЗО.
По данным следствия, 24 января женщина, не желая заниматься воспитанием пятилетнего сына, посадила его в ванную и начала душить поясом от халата, погрузив его с головой в воду. Убедившись, что ребенок не подает признаков жизни, она обратилась в правоохранительные органы. Фигурантке предъявили обвинение в убийстве, с которым она согласились. По делу проведут психолого-психиатрическую экспертизу.