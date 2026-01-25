Рейтинг@Mail.ru
Медоедам из Московского зоопарка подарили снеговика с угощениями - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
20:09 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/zoopark-2070210158.html
Медоедам из Московского зоопарка подарили снеговика с угощениями
Медоедам из Московского зоопарка подарили снеговика с угощениями - РИА Новости, 25.01.2026
Медоедам из Московского зоопарка подарили снеговика с угощениями
Медоеды Нео и Тринити из Московского зоопарка получили в подарок снежную фигуру с угощениями, ее украсили веточками, финиками и морковкой, а внутрь спрятали... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T20:09:00+03:00
2026-01-25T20:09:00+03:00
хорошие новости
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070209811_23:0:835:457_1920x0_80_0_0_9dc1358a6334b7f830f143806657351f.jpg
https://ria.ru/20260123/geneta-2069777539.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070209811_110:0:719:457_1920x0_80_0_0_4a09694e6465beda24f449702c81a8fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
Медоедам из Московского зоопарка подарили снеговика с угощениями

Медоедам Нео и Тринити из Московского зоопарка подарили снеговика с угощениями

© Московский зоопаркМедоеды Нео и Тринити из Московского зоопарка получили в подарок снежную фигуру с угощениями
Медоеды Нео и Тринити из Московского зоопарка получили в подарок снежную фигуру с угощениями - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Московский зоопарк
Медоеды Нео и Тринити из Московского зоопарка получили в подарок снежную фигуру с угощениями
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Медоеды Нео и Тринити из Московского зоопарка получили в подарок снежную фигуру с угощениями, ее украсили веточками, финиками и морковкой, а внутрь спрятали кусочки говяжьего мяса, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Во владениях (медоедов - ред.) Нео и Тринити появился необычный предмет - снеговичок. Но это был не просто снежный арт-объект, а подарок от зоологов. Его украсили веточками, финиками и морковкой, а внутрь спрятали кусочки аппетитного говяжьего мяса", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео Нео и Тринити с любопытством исследуют снежную фигуру, убирают из нее морковку и финики и роют лапами снег в поисках главного угощения - мясных кусочков.
Пятнистая генета в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Московском зоопарке поселилась пятнистая генетта
23 января, 10:24
 
Хорошие новостиМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала