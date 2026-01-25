https://ria.ru/20260125/zoopark-2070210158.html
25.01.2026
Медоедам из Московского зоопарка подарили снеговика с угощениями
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Медоеды Нео и Тринити из Московского зоопарка получили в подарок снежную фигуру с угощениями, ее украсили веточками, финиками и морковкой, а внутрь спрятали кусочки говяжьего мяса, сообщается
в Telegram-канале столичного зоосада.
"Во владениях (медоедов - ред.) Нео и Тринити появился необычный предмет - снеговичок. Но это был не просто снежный арт-объект, а подарок от зоологов. Его украсили веточками, финиками и морковкой, а внутрь спрятали кусочки аппетитного говяжьего мяса", - говорится в сообщении.
На опубликованном видео Нео и Тринити с любопытством исследуют снежную фигуру, убирают из нее морковку и финики и роют лапами снег в поисках главного угощения - мясных кусочков.