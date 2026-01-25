Рейтинг@Mail.ru
Жители Гагаузии вышли на митинг в центре Комрата
16:27 25.01.2026 (обновлено: 18:45 25.01.2026)
Жители Гагаузии вышли на митинг в центре Комрата
Жители Гагаузии вышли на митинг в центре Комрата - РИА Новости, 25.01.2026
Жители Гагаузии вышли на митинг в центре Комрата
В столице Гагаузии прошел протест против попыток лишить автономию ее статуса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.01.2026
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
снг
румыния
молдавия
гагаузия
румыния
в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, снг, румыния
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, СНГ, Румыния
Жители Гагаузии вышли на митинг в центре Комрата

РИА Новости: жители Гагаузии вышли на протест в Комрате в защиту прав автономии

© SputnikАкция протеста в Комрате
Акция протеста в Комрате - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Sputnik
Акция протеста в Комрате
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 25 янв — РИА Новости. В столице Гагаузии прошел протест против попыток лишить автономию ее статуса, передает корреспондент РИА Новости.
"Происходит вакханалия — нападение на закон об особом статусе автономии, нападение на Гагаузию, отмена выборов Народного собрания — эта ситуация привела к тому, что нам нужно открыто поговорить о проблемах. Между Комратом и Кишиневом есть разрыв, виноват в этом не Комрат", — заявил с импровизированной сцены один из организаторов, общественный деятель Михаил Влах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Зеленский потянет за собой на дно и Санду, считает Додон
26 декабря 2025, 13:06
По его словам, власти пытаются разделить народ, чтобы население не обращало внимания на реальные проблемы. Влах признал, что многие боятся выходить на митинги. Однако это не повод не выражать несогласие с попытками узурпировать власть, считает он.
Начиналось мероприятие с чтения молитвы "Отче наш". Протестующие принесли флаги Молдавии и Гагаузии и исполнили их гимны, а также развернули большой флаг автономии.
Завершили митинг единогласным принятием резолюции, в которой участники потребовали освободить из СИЗО главу автономии Евгению Гуцул, а также остановить процесс выхода Молдавии из СНГ.
Влах подчеркнул, что народ Гагаузии сохраняет за собой право на внешнее самоопределение в случае утратой Молдавией статуса независимого государства, например, путем вступления в Румынию. С запросом о защите прав Гагаузии жители автономии намерены обратиться к мировым лидерам и послам.

Вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Сторонники этой идеи есть в обеих республиках, однако она остается одной из наиболее чувствительных тем для молдаван. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала бы за в случае референдума по этому вопросу.

Флаги Молдавии и Евросоюза в руках одного из участников митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую центральные власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, а 5 августа Гугул осудили на семь лет лишения свободы.
Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия. Молдавское же руководство следует курсу на евроинтеграцию.
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В Молдавии оценили важность статуса русского языка
16 января, 14:31
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулСНГРумыния
 
 
Версия 2023.1 Beta
