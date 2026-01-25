Жители Гагаузии вышли на митинг в центре Комрата

КИШИНЕВ, 25 янв — РИА Новости. В столице Гагаузии прошел протест против попыток лишить автономию ее статуса, передает корреспондент РИА Новости.
"Происходит вакханалия — нападение на закон об особом статусе автономии, нападение на Гагаузию, отмена выборов Народного собрания — эта ситуация привела к тому, что нам нужно открыто поговорить о проблемах. Между Комратом и Кишиневом есть разрыв, виноват в этом не Комрат", — заявил с импровизированной сцены один из организаторов, общественный деятель Михаил Влах.
Зеленский потянет за собой на дно и Санду, считает Додон
26 декабря 2025, 13:06
По его словам, власти пытаются разделить народ, чтобы население не обращало внимания на реальные проблемы. Влах признал, что многие боятся выходить на митинги. Однако это не повод не выражать несогласие с попытками узурпировать власть, считает он.
Завершили митинг единогласным принятием резолюции, в которой участники потребовали освободить из СИЗО главу автономии Евгению Гуцул, а также остановить процесс выхода Молдавии из СНГ.
Влах подчеркнул, что народ Гагаузии сохраняет за собой право на внешнее самоопределение в случае утратой Молдавией статуса независимого государства, например, путем вступления в Румынию. С запросом о защите прав Гагаузии жители автономии намерены обратиться к мировым лидерам и послам.
Вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Сторонники этой идеи есть в обеих республиках, однако она остается одной из наиболее чувствительных тем для молдаван. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала бы за в случае референдума по этому вопросу.
"Это бомба". Молдавия начала шантажировать Евросоюз
23 января, 08:00
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую центральные власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства, а 5 августа Гугул осудили на семь лет лишения свободы.
Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия. Молдавское же руководство следует курсу на евроинтеграцию.
В Молдавии оценили важность статуса русского языка
16 января, 14:31