Жители Гагаузии вышли на митинг в центре Комрата

Вопрос объединения с Румынией регулярно поднимается в общественно-политических дискуссиях. Сторонники этой идеи есть в обеих республиках, однако она остается одной из наиболее чувствительных тем для молдаван. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала бы за в случае референдума по этому вопросу.