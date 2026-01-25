Рейтинг@Mail.ru
"Близок к панике". В США резко высказались о переговорах с Зеленским
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 25.01.2026
"Близок к панике". В США резко высказались о переговорах с Зеленским
"Близок к панике". В США резко высказались о переговорах с Зеленским - РИА Новости, 25.01.2026
"Близок к панике". В США резко высказались о переговорах с Зеленским
Владимир Зеленский находится на грани срыва, предположил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя прошедший в четверг саммит в...
"Близок к панике". В США резко высказались о переговорах с Зеленским

Дэвис: Зеленский после саммита в Давосе находится на грани срыва

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский находится на грани срыва, предположил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя прошедший в четверг саммит в Давосе.
"Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: "Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой. Это была не встреча равных — это переговоры двух старших партнеров (России и США) и одного младшего (Украины)", — написал он.
По словам Дэвиса, Зеленский находится "в состоянии, близком к панике", поскольку давление со стороны Вашингтона достигает критической точки.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.
