"Близок к панике". В США резко высказались о переговорах с Зеленским

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский находится на грани срыва, предположил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя прошедший в четверг саммит в Давосе.
"Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: "Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой. Это была не встреча равных — это переговоры двух старших партнеров (России и США) и одного младшего (Украины)", — написал он.
По словам Дэвиса, Зеленский находится "в состоянии, близком к панике", поскольку давление со стороны Вашингтона достигает критической точки.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.