"Бурные овации". Выходка Зеленского в Давосе поразила экс-премьера Украины

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского на саммите в Давосе не было чем-то из ряда вон выходящим, поскольку это в его стиле, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram, комментируя оскорбительную речь главы киевского режима в адрес европейских лидеров.
Азаров также отметил, что Запад "еще и поощряет такое поведение" Зеленского, поскольку ему после выступления долго аплодировали.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.