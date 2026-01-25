"Бурные овации". Выходка Зеленского в Давосе поразила экс-премьера Украины

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского на саммите в Давосе не было чем-то из ряда вон выходящим, поскольку это в его стиле, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram, комментируя оскорбительную речь главы киевского режима в адрес европейских лидеров.