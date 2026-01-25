Рейтинг@Mail.ru
"Бурные овации". Выходка Зеленского в Давосе поразила экс-премьера Украины - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 25.01.2026 (обновлено: 17:03 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/zelenskiy-2070191571.html
"Бурные овации". Выходка Зеленского в Давосе поразила экс-премьера Украины
"Бурные овации". Выходка Зеленского в Давосе поразила экс-премьера Украины - РИА Новости, 25.01.2026
"Бурные овации". Выходка Зеленского в Давосе поразила экс-премьера Украины
Поведение Владимира Зеленского на саммите в Давосе не было чем-то из ряда вон выходящим, поскольку это в его стиле, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T17:01:00+03:00
2026-01-25T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
давос
украина
европа
владимир зеленский
николай азаров (политик)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_493:123:2133:1046_1920x0_80_0_0_bf413d1cfb2ba950e4fb3a7e9dc3899a.jpg
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070182519.html
https://ria.ru/20260125/zapad-2070107448.html
давос
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_291:105:2301:1613_1920x0_80_0_0_98624241f3b5b9c8878ad4ab235b3221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, украина, европа, владимир зеленский, николай азаров (политик), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Давос, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Николай Азаров (политик), Евросоюз
"Бурные овации". Выходка Зеленского в Давосе поразила экс-премьера Украины

Азаров назвал нахальное поведение Зеленского в Давосе его стилем

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Поведение Владимира Зеленского на саммите в Давосе не было чем-то из ряда вон выходящим, поскольку это в его стиле, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в Telegram, комментируя оскорбительную речь главы киевского режима в адрес европейских лидеров.
"Зеленский вел себя в Давосе нахально, всех обвинял и чернил, потому что ЕС на это не обращает внимание. Это не агония. Это его стиль!" — написал он.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Это не война". В Раде сделали громкое заявление об отношениях с Россией
Вчера, 15:22
Азаров также отметил, что Запад "еще и поощряет такое поведение" Зеленского, поскольку ему после выступления долго аплодировали.
В четверг Зеленский выступил с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он посвятил ее критике Европы, обвинив ту в бездействии и несамостоятельности, а также потребовал от западных союзников увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда стран, что они предпочли бы тратить деньги на своих граждан, а не на продолжение войны и подпитку украинской коррупции.
Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Попался, вражина: выяснилось, кто вредит переговорам России и Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДавосУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийНиколай Азаров (политик)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала