Рейтинг@Mail.ru
Дерзкий поступок Зеленского вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/zelenskiy-2070160733.html
Дерзкий поступок Зеленского вызвал переполох на Западе
Дерзкий поступок Зеленского вызвал переполох на Западе - РИА Новости, 25.01.2026
Дерзкий поступок Зеленского вызвал переполох на Западе
Владимир Зеленский во время саммита в Давосе унизил глав европейских государств, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T11:38:00+03:00
2026-01-25T11:38:00+03:00
в мире
давос
европа
венгрия
владимир зеленский
александр меркурис
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c565d6d47d353ad1bb82388e066ceed6.jpg
https://ria.ru/20260125/peregovory-2070118469.html
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070121516.html
давос
европа
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069676679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d512139798950153120dacf8df43426.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, давос, европа, венгрия, владимир зеленский, александр меркурис, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Давос, Европа, Венгрия, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Дерзкий поступок Зеленского вызвал переполох на Западе

Меркурис: Зеленский в Давосе унизил европейских лидеров

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский во время саммита в Давосе унизил глав европейских государств, заявил в эфире YouTube-канала The Duran британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«
"Под конец тирады, во время которой он сделал все эти ужасные и оскорбляющие заявления о европейцах, они все стоя начали ему аплодировать", — сказал он.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией
00:19
Меркурис также отметил, что выпад Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лишь поможет венгерскому политику на грядущих выборах.
Зеленский, выступая в четверг на форуме в Давосе, внезапно обратился к резкой критике своих европейских партнеров. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости лидеров Старого Света, Зеленский упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Кроме того, Зеленский заявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу" якобы свободно действуют даже в Европе и что каждый "Виктор, живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник". Зеленский не первый раз неуважительно высказывается в адрес венгерского премьера, в частности, он это делал, комментируя сомнения Орбана в целесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Она просто распадется". На Западе потребовали поменять подход к Украине
01:19
 
В миреДавосЕвропаВенгрияВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисВиктор ОрбанЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала