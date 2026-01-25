В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России

«

"Ранее мы видели, как Трамп вышел и заявил о том, что добился от Украины готовности к заключению сделки с Россией, а через 30 минут Зеленский сказал: "Черт возьми, нет, мы этого делать не будем". Фактически, у Зеленского в Давосе случился настоящий нервный срыв. Он оскорбил всех. Он оскорбил Трампа. Он оскорбил европейцев. Он в состоянии нервного срыва. Поэтому (специальная. — Прим. ред.) военная операция будет продолжена", — рассказал он.