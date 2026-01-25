Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России
03:43 25.01.2026 (обновлено: 09:30 25.01.2026)
В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России
В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России
В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России

Экс-офицер ЦРУ Джонсон: оскорбив Трампа, Зеленский ухудшил положение ВСУ на СВО

Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Оскорбительное поведение Владимира Зеленского на саммите в Давосе в адрес президента США Дональда Трампа и европейских лидеров определило продолжение интенсивного военного наступления России, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.
"Ранее мы видели, как Трамп вышел и заявил о том, что добился от Украины готовности к заключению сделки с Россией, а через 30 минут Зеленский сказал: "Черт возьми, нет, мы этого делать не будем". Фактически, у Зеленского в Давосе случился настоящий нервный срыв. Он оскорбил всех. Он оскорбил Трампа. Он оскорбил европейцев. Он в состоянии нервного срыва. Поэтому (специальная. — Прим. ред.) военная операция будет продолжена", — рассказал он.
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Так продолжаться не может": на Западе высказались о переговорах с Россией
00:19
Переговоры, прошедшие до этого между США и Украиной в Давосе, по сообщениям издания Financial Times, закончились полным провалом, так как документы, относительно которых велись переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны. Отмечается, что это стало настоящим ударом для Зеленского.
В пятницу Трамп отметил, что Украина потеряет еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта с Москвой.
Флаг и герб Украины в зоне боевых действий - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
"Больше не существует": на Западе раскрыли, что произошло на Украине
01:26
 
