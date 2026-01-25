https://ria.ru/20260125/zelenskiy-2070128506.html
В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России
В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России - РИА Новости, 25.01.2026
В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России
Оскорбительное поведение Владимира Зеленского на саммите в Давосе в адрес президента США Дональда Трампа и европейских лидеров определило продолжение... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
мирный план сша по украине
украина
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России
Экс-офицер ЦРУ Джонсон: оскорбив Трампа, Зеленский ухудшил положение ВСУ на СВО