Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:59 25.01.2026 (обновлено: 22:02 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/zelenskij-2070217241.html
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов - РИА Новости, 25.01.2026
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким заявил, что документ о... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T21:59:00+03:00
2026-01-25T22:02:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
гитанас науседа
кароль навроцкий
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20260124/zelenskij-2070111023.html
https://ria.ru/20260125/ukraina-2070203067.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, гитанас науседа, кароль навроцкий, верховная рада украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Кароль Навроцкий, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов

Зеленский: документ о гарантиях безопасности от США готов на 100 процентов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100 процентов.
"Что касается гарантий безопасности, конкретных, они дают возможность определить конкретные даты окончания этой войны... Для нас гарантии безопасности с США, документ готов на 100%, ожидаем от партнеров готовности, когда и где его подпишем. Потом документ пройдет ратификацию в Конгрессе США и Верховной раде", - сказал Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
СМИ: гарантии Киеву без обязательств США стали бы "харакири" для Зеленского
24 января, 22:11
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если сама Европа захочет и начнет воевать, то Россия готова прямо сейчас.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Политолог рассказал, почему Зеленский не идет на вывод войска из Донбасса
Вчера, 18:53
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийГитанас НауседаКароль НавроцкийВерховная Рада УкраиныМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала