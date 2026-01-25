Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины готов

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и президентом Польши Каролем Навроцким заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины от США готов на 100 процентов.