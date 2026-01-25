МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, решил исказить историю, заявив, что врагами Украины якобы являются "советская Москва" и "имперский Петербург".

При этом декабрьский опрос центра SOCIS опрос показал, что почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.