Зеленский высказался о врагах Украины, исказив историю

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе, решил исказить историю, заявив, что врагами Украины якобы являются "советская Москва" и "имперский Петербург".
В последнее время власти Украины ведут борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
При этом декабрьский опрос центра SOCIS опрос показал, что почти 50% жителей Украины так или иначе общаются дома на русском языке.
Решение Переяславской Рады о воссоединении малороссийских земель с Москвой, принятое более 370 лет по итогам по сути народного референдума, означало объединение русского народа и способствовало в дальнейшем подъему и развитию России, это умышленно замалчивают те на Западе и на Украине, кто хочет разделить русских, рассказал ранее РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
Переяславская рада – состоявшееся в январе 1654 года собрание выборных представителей казаков, на котором решалось будущее Украинского гетманства. По итогам рады гетман Богдан Хмельницкий и его приближённые присягнули на верность русскому царю Алексею Михайловичу. В Москве собрали Земский собор, который 1 октября 1653 года принял решение о воссоединении Московской и Южной России.