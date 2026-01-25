https://ria.ru/20260125/zdorove-2070130056.html
Врач рассказал, почему опасно сдерживать чихание
25.01.2026
Врач рассказал, почему опасно сдерживать чихание
Попытка сдержать чихание может привести к повышению внутриглазного давления, разрыву мелких сосудов и травмам уха, рассказал РИА Новости заведующий отделением...
Врач рассказал, почему опасно сдерживать чихание
РИА Новости: попытка сдержать чихание может привести к разрыву сосудов
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Попытка сдержать чихание может привести к повышению внутриглазного давления, разрыву мелких сосудов и травмам уха, рассказал РИА Новости заведующий отделением оториноларингологии Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-оториноларинголог Олег Воронцов.
"Попытка сдержать чихание может иметь неприятные и даже опасные последствия. При этом резко увеличивается давление в дыхательных путях, носовых пазухах и сосудистой системе головы. В редких случаях это может привести к разрыву мелких сосудов, травмам уха или повышению внутриглазного давления", - сказал Воронцов.
Врач отметил, что сдерживать чихание особенно опасно для людей с гипертонией или проблемами с сердцем.
Собеседник агентства рассказал, что чихание - естественный защитный рефлекс организма, направленный на очищение носовых ходов от раздражителей: пыли, аллергенов, микробов или химических веществ.