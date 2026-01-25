Подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области и ДНР, противник потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Берёзовка, Нечволодовка и Петровка в Харьковской области, Коровий Яр и Сосновое в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, 17 автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18