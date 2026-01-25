Рейтинг@Mail.ru
06:34 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/zapad-2070136210.html
2026-01-25T06:34:00+03:00
2026-01-25T06:34:00+03:00
На Западе жестко ответили на неожиданный выпад Зеленского

Итальянский политик Сассо ответил на оскорбления Зеленского остановкой оружия

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Европа сама раскачала образ Владимира Зеленского, который отныне сыплет оскорблениями в ее адрес, из-за чего необходимо срочно останавливать западные поставки оружия и денег киевскому режиму, заявил член Палаты депутатов Италии Россано Сассо в социальной сети X.
«
"Каждый получает по заслугам. Европа, осыпав Зеленского и его друзей европейскими деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. <…> Если Европа действительно хочет мира и хочет помочь украинскому народу, а не затягивать войну и обогащать нескольких коррумпированных политиков, как это драматически проявилось в последние недели, она должна попросить Зеленского принять мир", — написал политик.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В США рассказали о нервном срыве Зеленского в Давосе из-за России
03:43
По его словам, выпад главы киевского режима на европейских союзников обозначил красную черту для Италии. Так, депутат, несмотря на политические издержки, призвал перекрыть всякие каналы финансирования Украине.
«
"Хватит оружия. Хватит итальянских денег на войну, которая не наша. На этой неделе я проголосовал против отправки оружия Зеленскому. Это решение дорого мне обойдется в политическом плане, но я <…> заявляю об этом с высоко поднятой головой", — признался Сассо.
На неделе Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, внезапно обратился к резкой критике своих европейских партнеров. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости лидеров Старого Света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Фон дер Ляйен попала в скандал из-за близости с Зеленским, пишут СМИ
04:32
 
