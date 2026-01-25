МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Европа сама раскачала образ Владимира Зеленского, который отныне сыплет оскорблениями в ее адрес, из-за чего необходимо срочно останавливать западные поставки оружия и денег киевскому режиму, заявил член Палаты депутатов Италии Россано Сассо в социальной сети X.
«
"Каждый получает по заслугам. Европа, осыпав Зеленского и его друзей европейскими деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. <…> Если Европа действительно хочет мира и хочет помочь украинскому народу, а не затягивать войну и обогащать нескольких коррумпированных политиков, как это драматически проявилось в последние недели, она должна попросить Зеленского принять мир", — написал политик.
«
"Хватит оружия. Хватит итальянских денег на войну, которая не наша. На этой неделе я проголосовал против отправки оружия Зеленскому. Это решение дорого мне обойдется в политическом плане, но я <…> заявляю об этом с высоко поднятой головой", — признался Сассо.
На неделе Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, внезапно обратился к резкой критике своих европейских партнеров. Он попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Говоря о слабости лидеров Старого Света, глава киевского режима упомянул отправку ничтожно малого военного контингента ЕС в Гренландию и "неправильный" сигнал России и Китаю.