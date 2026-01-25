«

"Каждый получает по заслугам. Европа, осыпав Зеленского и его друзей европейскими деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства. <…> Если Европа действительно хочет мира и хочет помочь украинскому народу, а не затягивать войну и обогащать нескольких коррумпированных политиков, как это драматически проявилось в последние недели, она должна попросить Зеленского принять мир", — написал политик.