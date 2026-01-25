Попался, вражина: выяснилось, кто вредит переговорам России и Украины

Вчера замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер (это тот, который недавно объяснил миру, что международного права нет, а есть только право силы) вдруг прижал Европу к груди и начал ее энергично жалеть. В частности, он посетовал, что "Европа медленно убивает себя бюрократией, безумной миграционной политикой", а главное — "отсутствием инвестирования в собственные вооруженные силы".

Подобные литании от господина Миллера звучат так же искренне, как крокодиловы слезы по поводу того, что съеденная антилопа бежала слишком медленно. По факту же американский ВПК и прикрывающая его "крыша" совершенно счастливы, что европейцы львиную долю военных закупок делают в США , обогащая местных оружейных баронов, слившихся в синхронном плавании с баронами политическими.

В 2024 году американский сенатор-демократ Берни Сандерс , известный своеобразной бескомпромиссностью, выступил с призывом перетряхнуть теплые гнездышки ведущих оборонных компаний. По его данным, с начала СВО крупнейшие военные подрядчики Пентагона совершенно незаслуженно положили себе в карман 255 миллиардов долларов из кошельков американских налогоплательщиков.

В прошлом году Институт Уотсона по международным и общественным отношениям также опубликовал доклад "Нажива на войне: главные выгодоприобретатели расходов Пентагона", где было доказано, что топ-пятерка американских оборонных компаний в период с 2020 по 2024 год получили в два раза больше прибыли (771 миллиард долларов), чем США потратили в целом на дипломатию, развитие и гуманитарную помощь (356 миллиардов).

Немного непонятно, правда, почему такое искреннее удивление.

В правительственных кругах США совершенно легально работают сотни официальных лоббистов оборонных компаний, а эти же компании ежегодно тратят колоссальные суммы на финансирование всяческих мозговых центров, НКО и СМИ, которые, в свою очередь, объясняют власть имущим и населению, что пушки (особенно очень дорогие пушки) несравнимо лучше, а главное, выгоднее масла.

Работу облегчает то, что только за последние несколько лет в крупный воентех удачно перешли на работу более 50 высоких чинов Пентагона. Поэтому любые совпадения, конечно, совершенно случайны, причем ни один чиновник при подписании последующих контрактов не пострадал.

Специалисты также отмечают молодую поросль военных технологических гигантов вроде Palantir, Anduril и SpaceX , которые получают "беспрецедентное влияние" на администрацию президента (классический пример — Илон Маск ). Во многих случаях они занимают даже более "ястребиную" позицию, чем "старички", и военные эксперты заявляют, что это "делает конфликты не менее, а более вероятными".

Соответственно, все миролюбивые заявления людей, искренне заинтересованных в Нобелевской премии мира, нужно пропускать через самые жесткие фильтры.

Например, Дональд Трамп неоднократно выражал глубокое удовлетворение тем, что Америка зарабатывает огромные деньги на продаже оружия Европе , которое затем в том числе идет на Украину : "На самом деле, мы зарабатываем на этой войне, потому что они покупают нашу технику. <…> Нам платят за все: за ракеты, за танки. Они платят за все, чтобы отправить это туда (на Украину. — Прим. ред.)".

"Мы только что заключили сделку с Европейским союзом, где они будут платить Соединенным Штатам сто процентов от стоимости военного оборудования. Они будут отправлять его в Европейский союз, а затем распределять, и большая его часть пойдет на Украину".

Только за прошлый год Штаты заработали на продаже оружия европейцам порядка ста миллиардов долларов — это в шесть раз больше, чем в 2021 году. Посудите сами: какой смысл прекращать конфликт, который приносит такие барыши?

Интересно, что к такому же выводу давно пришли и в Европе, где доходы военных производителей стабильно растут на десятки процентов в год, а в ряде случаев — на сотни.

Буквально вчера ранее известная лишь специалистам скромная чешская компания Czechoslovak Group (CSG) вызвала на мировом финансовом рынке одновременно землетрясение, цунами и извержение вулкана в придачу.

В результате IPO (первичного размещения акций на публичном рынке) компания за один день выручила почти четыре миллиарда евро, а стоимость компании в самый первый день ее "публичного" существования достигла 25 миллиардов евро. Это рекордный результат за всю историю мировой оборонной и военной индустрии.

Характерно, что озолотившаяся компания занимается производством артиллерийских снарядов для Украины: то есть инвесторы, чрезвычайно высоко оценившие компанию, твердо уверены, что их деньги вернутся к ним с большой прибылью.

И таких компаний в Европе не одна, не две, не десять и даже не сто — а это значит, что есть много-много людей (включая очень важных людей) в еврокабинетах, которые ну совсем не заинтересованы в заключении мира.