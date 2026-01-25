https://ria.ru/20260125/yug-2070163423.html
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, боевую бронированную машину за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2026
Войска "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли до 215 военных в зоне действия "Юга"