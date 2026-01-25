Рейтинг@Mail.ru
МИД не исключил учений с Белоруссией по отработке применения НСЯО
08:14 25.01.2026
МИД не исключил учений с Белоруссией по отработке применения НСЯО
МИД не исключил учений с Белоруссией по отработке применения НСЯО
безопасность, россия, белоруссия, алексей полищук, снг
Безопасность, Россия, Белоруссия, Алексей Полищук, СНГ
МИД не исключил учений с Белоруссией по отработке применения НСЯО

МИД не исключил учений с Минском по отработке применения нестратегического ЯО

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия не исключает проведение с Белоруссией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия в будущем, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"В июне 2024 года подразделения белорусских вооруженных сил уже принимали участие во втором этапе учений нестратегических ядерных сил России. В его ходе отрабатывалась совместная подготовка к боевому применению НСЯО. При необходимости не исключено проведение таких учений в будущем. Планирование маневров, их целей, задач и задействованных средств относится к компетенции министерств обороны двух стран", - заявил Полищук.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Россия и Китай не занимаются испытаниями ЯО, заявили в Кремле
9 ноября 2025, 13:39
 
БезопасностьРоссияБелоруссияАлексей ПолищукСНГ
 
 
