МИД не исключил учений с Белоруссией по отработке применения НСЯО

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Россия не исключает проведение с Белоруссией учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия в будущем, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.